4:3! SC Ladendorf setzt sich gegen Niederleis knapp durch

In einer Begegnung der 26. Runde der 1. Klasse Nordwest sicherte sich der SC Ladendorf einen knappen 4:3-Erfolg gegen den USV Niederleis, behielt nach einem knappen 1:0-Sieg im Hinspiel auch am Mittwochabend die Oberhand und fuhr im Frühjahr den dritten "Dreier" ein. Der USV hingegen musste nach der zehnten Saisonniederlage die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Hausherren mit souveräner 3:0-Führung

Der SC startete energisch ins Spiel und konnte bereits in der 5. Minute durch Fabian Steirich in Führung gehen. Nach einem präzisen Pass von Dominic Gänsdorfer, verwandelte Steirich mit einem scharfen Schuss ins kurze Eck. Der frühe Treffer gab den Ladendorfern sichtlich Auftrieb, und sie dominierten die Anfangsphase des Spiels.

In der 27. Minute baute Lukas Hiller die Führung nach einer ausgezeichneten Vorarbeit von Simon Proschinger weiter aus. Kurz darauf erzielte Stefan Mayrl das dritte Tor für die Gastgeber, indem er einen Hereingabe gekonnt an Gästegoalie Tim Altmann vorbeilupfte. Die Niederleiser schienen von der Offensivstärke der Ladendorfer überrumpelt, konnten jedoch in der 35. Minute durch Frantisek Lörinczi den Anschlusstreffer markieren, was etwas Hoffnung zurückbrachte.

Gäste kämpfen sich zurück, aber Ladendorf mit längerem Atem

Die zweite Hälfte begann mit einem weiterhin dominanten SC Ladendorf, doch die Gäste zeigten keine Anzeichen von Aufgabe. In der 55. Minute verkürzte erneut Lörinczi nach einem gut getimten Lauf und präzisen Abschluss. Doch Ladendorfs Mario Pfemeter traf in der 64. Minute ins Schwarze, nachdem ein Abwehrversuch der Niederleiser unglücklich endete.

Der USV gab nicht auf und antwortete mit einem weiteren Tor durch Gerald Hans in der 84. Minute, welches das Spiel auf 4:3 verkürzte. Die Schlussminuten waren geprägt von dramatischen Szenen, einschließlich einer Rettungsaktion auf der Linie durch einen Niederleiser Verteidiger nach einem starken Schuss von Lörinczi in der 89. Minute.

Der SC Ladendorf konnte trotz einiger heikler Momente in der Nachspielzeit die Führung behaupten und sicherte sich vor heimischer Kulisse einen hart erkämpften 4:3-Sieg.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mad Man erstellt.

