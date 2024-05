Dramatisches Finale in Unterstinkenbrunn: Gastgeber sichern sich knappen Sieg gegen Großmugl

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:50

In einem spannenden Match der 1. Klasse Nordwest sicherte sich der SV Unterstinkenbrunn einen knappen 2:1-Sieg gegen die ÖTSU Großmugl. Das Spiel, das voller Wendungen und entscheidender Momente war, fand in der 26. Runde statt und bot den Zuschauern bis zur letzten Minute Hochspannung. Die Tore von Jan Dobrovolny und Viktor Rozek für Unterstinkenbrunn sowie das zwischenzeitliche Tor von Michal Kucernak für Großmugl waren die Höhepunkte eines ereignisreichen Abends.

Anfangsphase dominiert von Unterstinkenbrunn

Der Startpfiff ertönte und beide Teams zeigten sofort, dass sie gewillt waren, die drei Punkte zu ergattern. Der SV Unterstinkenbrunn, angeführt von ihrer Heimstärke, legte energisch los. Die erste Hälfte war größtenteils von den Bemühungen der Unterstinkenbrunner geprägt, die das Spielgeschehen kontrollierten und die Gäste aus Großmugl unter Druck setzten.

Ballverlust im Spielaufbau von Großmugl. Stürmer schiebt nach Stanglpass zum 1-0 ein. Bitterer Beigeschmack für die Mugler, der Torschütze war im Abseits. Hans Dampf, Ticker-Reporter

Dieser Druck zahlte sich in der 32. Minute aus, als Jan Dobrovolny das erste Tor erzielte. Trotz eines umstrittenen Moments, bei dem der Torschütze im Abseits hätte stehen können, wurde das Tor gegeben, was die Unterstinkenbrunner mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit brachte.

Großmugl kämpft sich zurück, doch Unterstinkenbrunn behält die Oberhand

Zu Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild zunächst nicht. Die Unterstinkenbrunner führten das Spiel fortan mit der gleichen Intensität. Doch die Großmugler, bekannt für ihre Resilienz, fanden bald ihren Rhythmus. In der 50. Minute zeigte Michal Kucernak seine Klasse, als er einen brillant ausgeführten Lupfer über die Abwehr hinweg ins Netz schob und den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Das Tor gab den Großmuglern sichtlich Auftrieb und das Spiel wurde offener.

Schuss von der rechten Seite. Der Ball landet im Netz. Hans Dampf, Ticker-Reporter

Doch die Freude der Gäste währte nicht lange. Nur fünf Minuten später, in der 55. Minute, erzielte Viktor Rozek das entscheidende Tor für die Unterstinkenbrunner. Nach einem dynamischen Angriff und einem scharfen Schuss von der rechten Seite, der unhaltbar im Netz landete, stand es 2:1. Dieses Tor erwies sich als der Siegtreffer für Unterstinkenbrunn, da keine weiteren Tore in diesem Spiel fielen.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen der Großmugler, den Ausgleich zu erzwingen, aber die Verteidigung der Unterstinkenbrunner hielt stand. Mit dem Schlusspfiff bestätigte sich der knappe, aber verdiente Sieg für den SV Unterstinkenbrunn, der damit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sammelte.

Das Match endete mit einem Stand von 2:1, ein Ergebnis, das die harte Arbeit und Entschlossenheit der Unterstinkenbrunner widerspiegelt, die trotz der starken Gegenwehr von ÖTSU Großmugl die Oberhand behielten.

1. Klasse Nordwest: Unterstinkenbrunn : Großmugl - 2:1 (1:0)

55 Viktor Rozek 2:1

50 Michal Kucernak 1:1

32 Jan Dobrovolny 1:0

