Dramatische Wendung in Stronsdorf: SV Spillern dreht das Spiel und siegt mit 3:2

Details Samstag, 25. Mai 2024 02:18

Im spannungsgeladenen Match der 27. Runde in der 1. Klasse Nordwest zwischen dem SC Stronsdorf und dem SV Spillern, das am Freitagabend ausgetragen wurde, erlebten die Zuschauer eine Achterbahn der Gefühle. Die Gastgeber, die zur Halbzeit noch führten, mussten sich letztlich mit einem knappen 2:3 geschlagen geben. Die Gäste aus Spillern zeigten dabei eine beeindruckende Kampfgeist und drehten ein fast verloren geglaubtes Spiel in den letzten Minuten.

Früher Doppelschlag von Stronsdorf

Die Stronsdorfer starteten energisch ins Spiel und dominierten die ersten Minuten. Diese frühe Offensive zahlte sich aus, als Andreas Becker in der 11. Minute das erste Tor schoss. Nach einer hervorragend ausgeführten Kombination ließ er dem Torhüter keine Chance und brachte den Sportclub Stronsdorf mit 1:0 in Führung. Die Heimmannschaft baute ihren Vorsprung weiter aus, als Sebastian Palla in der 18. Minute den Ball nach einer Ecke mit einem präzisen Kopfball im Netz unterbrachte. Mit einem Stand von 2:0 schien Stronsdorf auf einem guten Weg zu sein, das Spiel für sich zu entscheiden.

Spillern kämpft sich zurück ins Spiel

Die Gäste aus Spillern ließen sich jedoch nicht entmutigen und fanden langsam ihren Rhythmus. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es Philip Frithum, die Verteidigung der Stronsdorfer zu überwinden und den Ball zum 2:1 einzuschieben. Dieses Tor gab dem Sportverein Spillern neuen Schwung und Hoffnung für die zweite Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Spillern den Druck und in der 57. Minute zahlte sich ihre Hartnäckigkeit aus, als Mahir Selimovic nach einem abgewehrten Freistoß zum 2:2 nachsetzte.

Tormann mit Glanzparade nach Freistoß von eigener Hälfte (80.). Christoph Eisen, Ticker-Reporter

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von Spannung und Nervosität. Stronsdorf versuchte alles, um den Sieg zuhause zu behalten, doch es war Marin Pozgain, der in der 85. Minute für die entscheidende Wendung sorgte. Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte setzte ihn perfekt in Szene, und mit einem kühlen Abschluss brachte er seine Mannschaft erstmalig in Führung. Dieses Tor zum 2:3 war gleichzeitig der Endstand, der den Träumen von Stronsdorf, sich an die Spitze zu setzen, ein jähes Ende setzte.

Das wars mit den Meister-Träumen der Stronsdorfer, sie können wohl dem SC AMW LAA gratulieren. Christoph Eisen, Ticker-Reporter

Das Spiel endete mit intensiven letzten Minuten, in denen Stronsdorf verzweifelt versuchte, das Blatt erneut zu wenden, jedoch ohne Erfolg. Mit dem Schlusspfiff bestätigte der Schiedsrichter den knappen Sieg für Spillern, die damit wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammeln konnten. Trotz der Niederlage zeigte der SC Stronsdorf eine kämpferische Leistung, die bis zum Ende Spannung versprach.

1. Klasse Nordwest: Stronsdorf : Spillern - 2:3 (2:1)

85 Marin Pozgain 2:3

57 Mahir Selimovic 2:2

42 Philip Frithum 2:1

18 Sebastian Palla 2:0

11 Andreas Becker 1:0

