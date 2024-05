Souveräner Auswärtssieg: Obritz / Hadres-M. bezwingt Langenzersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 02:19

Im Rahmen der 27. Runde der 1. Klasse Nordwest in Niederösterreich trafen der SV Langenzersdorf und SG Obritz / Hadres-M. aufeinander. In einem Spiel, das vor allem durch strategisches Geschick und effiziente Chancenverwertung geprägt war, setzten sich die Gäste mit 2:0 durch. Die Tore für die Obritzer erzielten Lukas Obermann und Anton Weinwurm, die ihrer Mannschaft zu einem verdienten Sieg verhalfen.

Startphase und frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann pünktlich, und von Anfang an war klar, dass die Gäste aus Obritz / Hadres-M. entschlossen waren, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Schon in der 29. Minute konnten sie durch Lukas Obermann in Führung gehen. Nach einer präzisen Flanke von der rechten Seite fand Obermann sich in perfekter Position im Strafraum der Langenzersdorfer wieder und ließ dem Torhüter mit einem platzierten Kopfball keine Chance. Dieses frühe Tor gab den Obritzern zusätzlichen Schwung und sie kontrollierten fortan das Spielgeschehen.

Weinwurm verdoppelt in der zweiten Halbzeit

Der SV Langenzersdorf versuchte in der zweiten Halbzeit, das Ruder herumzureißen und kam zu einigen vielversprechenden Chancen. Doch die Defensive der Obritzer stand sicher und ließ kaum klare Möglichkeiten zu. In der 55. Minute dann der entscheidende Moment des Spiels: Anton Weinwurm, der sich durch die Abwehr der Heimmannschaft schnitt, erhielt den Ball im richtigen Moment und vollendete kühl zum 0:2. Mit diesem Treffer schien der Widerstand der Langenzersdorfer gebrochen zu sein.

Die verbleibende Spielzeit dominierte SG Obritz / Hadres-M. weiterhin das Geschehen. Sie spielten ihre Erfahrung aus und verwalteten den Vorsprung souverän, ohne dabei nachzulassen. Die Langenzersdorfer bemühten sich zwar um Schadensbegrenzung, konnten aber kaum Akzente setzen, um das Spiel noch zu ihren Gunsten zu wenden.

Als der Schiedsrichter schließlich nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit das Spiel abpfiff, stand ein verdienter 2:0-Sieg für die Gäste fest. Die Obritzer zeigten eine solide Teamleistung und konnten durch effektive Nutzung ihrer Chancen den Platz als Sieger verlassen, während der SV Langenzersdorf die Niederlage hinnehmen musste.

Der Auswärtssieg wird für SG Obritz / Hadres-M. ein wichtiger Motivationsschub im weiteren Verlauf der Meisterschaft sein, während der SV Langenzersdorf aus dieser Partie wichtige Lehren ziehen muss, um in den kommenden Spielen mal wieder punkten zu können.

1. Klasse Nordwest: L.zersdorf : Obritz / Hadres-M. - 0:2 (0:1)

55 Anton Weinwurm 0:2

29 Lukas Obermann 0:1

