SC Stronsdorf dominiert in Ladendorf: Klare 4:0-Niederlage für den Sportclub Ladendorf

Der SC Stronsdorf hat in der 28. Runde der 1. Klasse Nordwest einen deutlichen 4:0-Sieg gegen den SC Ladendorf eingefahren. Die Stronsdorfer zeigten von Anfang an ihre Überlegenheit und ließen den Ladendorfern kaum Chancen, ins Spiel zu finden. Mit einem Halbzeitstand von 0:2 war bereits zur Pause klar, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln würde.

Frühe Führung für Stronsdorf

Das Spiel begann pünktlich und schon in den ersten Minuten wurde klar, dass der SC Stronsdorf die aktivere Mannschaft sein würde. In der 25. Minute setzte Simon Apl einen Traumpass auf Andreas Becker, der sich den Ball mit der Brust mitnahm und ihn ins lange Eck platzierte. Dies bedeutete die verdiente 1:0-Führung für die Stronsdorfer.

Nur fünf Minuten später konnte der SC Stronsdorf erneut jubeln. Dominik Urbancok traf in der 30. Minute zum 2:0 und baute die Führung weiter aus. Der SC Ladendorf hatte bis zu diesem Zeitpunkt große Schwierigkeiten, sich gegen die druckvolle Spielweise der Gäste zu behaupten und kam kaum zu nennenswerten Chancen. So ging es mit einem 0:2-Rückstand für die Ladendorfer in die Halbzeitpause.

Stronsdorf macht den Sack zu

Auch nach der Pause änderte sich am Spielgeschehen wenig. Die Stronsdorfer blieben weiterhin spielbestimmend und ließen den SC Ladendorf kaum ins Spiel kommen. In der 63. Minute nahm der SC Ladendorf einen Wechsel vor: Fabian Steirich verließ den Platz und Stefan Zeiner kam ins Spiel. Diese Maßnahme sollte jedoch keine nennenswerte Wende im Spielverlauf bringen.

In der 72. Minute war es erneut Dominik Urbancok, der für den SC Stronsdorf traf. Mit seinem zweiten Tor des Abends stellte er auf 3:0 und machte damit endgültig klar, dass die Gäste dieses Spiel nicht mehr aus der Hand geben würden. Nur sechs Minuten später gelang Fabian Petzina mit einem weiteren Tor das 4:0. Damit war das Spiel endgültig entschieden.

Der SC Ladendorf versuchte zwar noch, durch einen weiteren Wechsel in der 74. Minute (Mario Pfemeter für Arnel Koldzic) frischen Wind in die Partie zu bringen, doch auch dieser Versuch blieb erfolglos. Die Stronsdorfer wechselten ebenfalls noch einmal: In der 83. Minute kam Mario Edelbauer für Philipp Kronberger ins Spiel, und vier Minuten später ersetzte Mario Lachmayer den Torschützen Andreas Becker.

Als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten beendete, stand ein klares 4:0 für den SC Stronsdorf auf der Anzeigetafel. Die Ladendorfer hatten zu keinem Zeitpunkt des Spiels eine echte Chance, das Ergebnis in ihre Richtung zu drehen. Die Stronsdorfer hingegen zeigten eine überzeugende Leistung und sicherten sich die drei Punkte verdient.

