USVG Großrußbach und Unterstinkenbrunn teilen Punkte

In einem Duell der 28. Runde der 1. Klasse Nordwest trennten sich der USVG Großrußbach und der SV Unterstinkenbrunn am Feiertag mit einem 1:1-Unentschieden. Das Kräftemessen zweier Mannschaften aus der oberen Hälfte der Tabelle verlief intensiv und spannend, brachte aber keinen Sieger hervor.

Ruhender Ball bringt Gäste in Front

Das Spiel begann mit leichtem Regen und dem Anstoß der Gastgeber, die in gelben Trikots aufliefen, während die Gäste komplett in Hellblau spielten. Die ersten Minuten gehörten den Unterstinkenbrunnern, die mehr vom Spiel hatten, jedoch ohne zwingende Chancen. In der 16. Minute brachte Viktor Rozek den ersten Torschuss der Gäste aufs kurze Kreuzeck, doch Großrußbachs Torhüter Johann Bischof klärte zur Ecke.

In der 21. Minute belohnten sich die Gäste für ihre Bemühungen. Rozek verwandelte einen direkten Freistoß, der von der Mauer abgefälscht wurde, zur 1:0-Führung für den SV. Danach flachte das Spiel etwas ab, und beide Mannschaften gingen mit diesem Ergebnis in die Halbzeitpause.

Milanovich gleicht aus

Zur zweiten Halbzeit nahm Großrußbach Trainer Jürgen Hutterer zwei Wechsel vor: Benjamin Emeder und Jan Pilka machten Platz für Manuel Meißl und Philipp Popp. Auch Unterstinkenbrunn wechselte und brachte Helmut Sakac für Philipp Schmid ins Spiel. Die Großrußbacher kamen mit neuem Elan aus der Kabine, aber zunächst hatten die Gäste die besseren Chancen.

In der 61. Minute traf Daniel Fischer nach einer Ecke von rechts nur die Latte – Glück für die Gastgeber. Die Spannung nahm weiter zu, und in der 74. Minute gelang den Hausherren der verdiente Ausgleich. Nach einer Ecke von links konnte die Gästeabwehr den Ball nicht klären. Tobias Flandorfer zog von der Strafraumgrenze ab, und Torhüter Ondrej Zeleny konnte den Ball nur zur Seite abwehren, wo Lukas Milanovich goldrichtig stand und den Ball unter die Latte hämmerte.

Unterstinkenbrunn war bemüht, die Führung zurückzuerobern. Rozek sorgte erneut für Gefahr, als seine Ecke in der 82. Minute die Latte streifte. Kurz vor Schluss wurde Großrußbachs Gregor Gnant nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, was den Gastgebern in den letzten Minuten alles abverlangte.

Die Gäste bekamen noch eine Chance in der Nachspielzeit: Rozek setzte einen direkten Freistoß von links außen aufs Tornetz. Doch am Ende blieb es bei einem 1:1-Unentschieden, das für beide Teams verdient war.

1. Klasse Nordwest: Großrußbach : Unterstinkenbrunn - 1:1 (0:1)

74 Lukas Milanovich 1:1

21 Viktor Rozek 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

