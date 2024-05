SV Spillern triumphiert mit 4:2 über SC Enzersfeld/W.

Spielberichte

Freitag, 31. Mai 2024 02:00

In einem packenden Duell der 1. Klasse Nordwest konnte der SV Spillern einen eindrucksvollen 4:2-Sieg gegen den SC Enzersfeld/W. einfahren. Bereits zur Halbzeit führten die Hausherren komfortabel mit 3:0, ehe die Gäste in der zweiten Hälfte etwas zurückkamen. Dennoch konnten die Spillerner ihre Führung behaupten und den wichtigen Heimsieg über die Bühne bringen.

Frühe Dominanz der Spillerner

Von Beginn an dominierte der SV Spillern das Geschehen auf dem Platz. Bereits in der 12. Spielminute gelang den Hausherren der erste Treffer des Abends. Martin Wamser traf nach einer schönen Kombination und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Die frühe Führung gab den Spillernern zusätzlichen Auftrieb, und sie setzten die Gäste aus Enzersfeld weiter unter Druck.

In der 23. Minute war es erneut Tunahan Can, der mit einem präzisen Schuss das 2:0 für den SV Spillern erzielte. Die Abwehr des SC Enzersfeld/W. hatte große Mühe, den agilen Angreifern der Heimmannschaft Paroli zu bieten. Der SV Spillern ließ nicht locker und erhöhte noch vor der Halbzeit auf 3:0. Philip Frithum traf in der 40. Minute nach einer gelungenen Flanke und sorgte damit für einen beruhigenden Vorsprung zur Pause.

Enzersfelds Aufbäumen und Spillerner Antwort

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste aus Enzersfeld mehr Initiative und versuchten, den Rückstand zu verkürzen. In der 64. Minute war es schließlich Alexander Nemetzek, der mit einem präzisen Schuss zum 3:1 traf. Das Tor gab den Enzersfeldern neuen Mut, und sie drängten weiter auf den Anschlusstreffer.

Doch der SV Spillern zeigte sich unbeeindruckt und hielt dem Druck stand. In der 81. Minute war es erneut Tunahan Can, der mit seinem zweiten Treffer des Abends das 4:1 erzielte. Der SC Enzersfeld/W. war sichtlich geschockt, konnte jedoch in der 89. Minute noch einen Treffer durch Lukas Gassler zum 4:2-Endstand markieren.

Am Ende behielt der SV Spillern die Oberhand und konnte drei Punkte einfahren. Trotz des späten Aufbäumens der Enzersfelder reichte es für die Gäste nicht mehr, um das Spiel zu drehen. Der Sportverein Spillern zeigte eine beeindruckende Leistung und festigte seine Position in der Tabelle.

1. Klasse Nordwest: Spillern : Enzersfeld - 4:2 (3:0)

89 Lukas Gassler 4:2

81 Tunahan Can 4:1

64 Alexander Nemetzek 3:1

40 Philip Frithum 3:0

23 Tunahan Can 2:0

12 Martin Wamser 1:0

