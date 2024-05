Frischgebackener Meister fegt SV Göllersdorf vom Platz

Spielberichte

Der SC Laa/Thaya feierte in der 28. Runde der 1. Klasse Nordwest einen überzeugenden 5:1-Sieg gegen den SV Göllersdorf. Die Partie wurde von Anfang an vom frischgebackenen Meister dominiert, der bereits in den ersten Minuten zwei Tore erzielte.

Meister mit früher 2:0-Führung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als der SC bereits in der siebenten Minute durch Lukas Grandits in Führung ging. Nur zwei Minuten später folgte das nächste Tor durch Josef Hnanicek, der den Ball zum 2:0 ins Netz beförderte. Göllersdorf wirkte in den ersten zwanzig Minuten überfordert und konnte dem Druck der Gastgeber kaum standhalten.

In der 36. Minute vergaben die Gäste eine große Chance auf den Anschlusstreffer. Ihor Balukh hatte eine exzellente Gelegenheit, aber sein Abschluss landete direkt in den Händen von SC-Schlussmann Niklas Reiff.

Kurz vor der Halbzeitpause hatte der Meister eine weitere große Chance, das Ergebnis zu erhöhen, doch die Heimischen scheiterten knapp. Somit ging es mit einer komfortablen 2:0-Führung für die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Hausherren legen drei Tore nach

Der SC Laa/Thaya ließ auch in der zweiten Halbzeit nicht nach. In der 55. Minute erzielte Petr Kirschner das 3:0 und sorgte somit für klare Verhältnisse. Göllersdorf konnte jedoch kurz darauf einen kleinen Hoffnungsschimmer erhaschen, als Rudolf Neunteufl in der 59. Minute mit einem schönen Weitschuss das 3:1 erzielte. Dies blieb allerdings der einzige Treffer der Gäste.

Nur sechs Minuten später stellte Dominik Sillinger den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 4:1 für den Sportclub Laa/Thaya. In der Folgezeit wechselten beide Teams mehrfach aus, was das Spieltempo jedoch nicht großartig beeinflusste.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 80. Minute, als David Tötzl den 5:1-Endstand für den Meister erzielte. Damit war die Messe gelesen und die Gastgeber konnten einen souveränen Sieg feiern.

Bis zum Abpfiff in der 90. Minute änderte sich am Spielstand nichts mehr, und der SC Laa/Thaya konnte einen verdienten und deutlichen Sieg gegen den SV Göllersdorf verbuchen.

