Spannendes Duell: USV Niederleis triumphiert über SG Obritz / Hadres-M. mit 4:2

Im packenden Aufeinandertreffen der 1. Klasse Nordwest setzten sich die Niederleiser in einem turbulenten Spiel gegen den Union Fußballclub Obritz durch. Trotz einer Halbzeitführung der Obritzer drehte USV Niederleis das Spiel zu ihren Gunsten und sicherte sich am Ende einen 4:2-Auswärtssieg. Herausragender Akteur der Partie war Frantisek Lörinczi von Niederleis, der gleich vier Mal ins Schwarze traf.

Frühe Führung für die Obritzer

Das Spiel begann mit einer leichten Verzögerung aufgrund des herrlichen Wetters, aber die Zuschauer sollten nicht lange auf erste Höhepunkte warten.

Erste gute Chance. Der Freistoß wird immer länger, Julian Weiler kann ihn noch übers Tor lenken (2.). Noah Waismayer, Ticker-Reporter

Bereits in der 6. Minute brachte Jiri Mica die Gastgeber durch einen präzisen Freistoß aus guter Distanz mit 1:0 in Führung. In der Folge drängten die Obritzer weiter, aber USV Niederleis verteidigte geschickt und setzte immer wieder gefährliche Konter.

Die Gäste hatten in der 17. Minute zwei gute Chancen, als ein Weitschuss knapp über das Tor ging und Torwart Julian Weiler eine Topchance der Niederleiser mit einer starken Parade vereitelte. In der 26. Minute rannte Christoph Zeissl alleine aufs Tor, aber der Torhüter der Niederleiser konnte parieren. Kurz darauf konnte Christopher Ernst eine weitere Gelegenheit der Obritzer auf der Linie klären.

Christoph Zeissl mit dem nächsten Abschluss (33.). Noah Waismayer, Ticker-Reporter

Die Bemühungen der Niederleiser wurden in der 39. Minute belohnt. Eine Flanke von der Seite landete per Kopfball in der Mitte, und ein freistehender Spieler köpfte zum 1:1-Ausgleich ein. Doch die Obritzer antworteten prompt. In der 44. Minute schickte Mica Zeissl, der zurück in die Mitte spielte. Mica scheiterte zunächst am Torhüter, doch Lukas Obermann verwertete den Nachschuss zum 2:1 für die Obritzer.

Niederleis dreht das Spiel

Nach der Pause nahm das Spiel weiter an Intensität zu. In der 68. Minute hatten die Niederleiser eine aussichtsreiche Freistoßposition, aber die Gastgeber konnten sich zunächst behaupten. Doch die Freude währte nur kurz. Ein Missverständnis zwischen dem Innenverteidiger und dem Torhüter der Obritzer führte in der 70. Minute zu einem kuriosen Ausgleichstreffer zum 2:2 für die Niederleiser.

Nur drei Minuten später war es erneut Frantisek Lörinczi von Niederleis, der nach einer abgefälschten Ecke den Hattrick perfekt machte und die Gäste mit 3:2 in Führung brachte. Die Situation verschlechterte sich für die Obritzer weiter, als Daniel Neubauer in der 74. Minute nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah.

Die Niederleiser hatten in der 86. Minute noch eine Topchance, verpassten jedoch knapp das Ziel. In der 90. Minute machten sie dann endgültig den Deckel drauf: Nach einem schnellen Konter erzielte erneut die Nummer 9 das Tor zum 4:2-Endstand. Das Spiel endete schließlich nach zwei Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten Sieg für die Gäste aus Niederleis.

Die Niederleiser zeigten eine beeindruckende kämpferische Leistung und verdienten sich durch eine starke zweite Halbzeit den Sieg gegen die Obritzer, die trotz einer guten ersten Hälfte am Ende das Nachsehen hatten.

1. Klasse Nordwest: Obritz / Hadres-M. : Niederleis - 2:4 (2:1)

91 Frantisek Lörinczi 2:4

74 Frantisek Lörinczi 2:3

72 Frantisek Lörinczi 2:2

44 Lukas Obermann 2:1

41 Daniel Vogelsang 1:1

13 Jiri Mica 1:0

