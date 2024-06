SC Enzersfeld/W. besiegt SC Ladendorf mit 5:2 in packendem Heimspiel

Spielberichte

Details Sonntag, 09. Juni 2024 01:26

In einem spannenden Spiel setzte sich der SC Enzersfeld/W. eindrucksvoll gegen den SC Ladendorf durch und gewann mit 5:2. Trotz der bevorstehenden Einstellung des Spielbetriebs zum Saisonende zeigten die Enzersfelder eine bemerkenswerte Leistung. Besonders hervorzuheben ist Kevin Steiner, der mit einem Hattrick glänzte. Ladendorf konnte nur sporadisch Akzente setzen und war den Gastgebern über weite Strecken unterlegen.

Starker Auftakt für den SC Enzersfeld/W.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für den SC Enzersfeld/W.. Bereits in der 6. Minute erzielte Kevin Steiner das 1:0, nachdem er einen schönen Pass von Dennis Ilic über die Abwehr des SC Ladendorf geschickt verwertete. Steiner ließ dem Torwart keine Chance und schob den Ball souverän ein. Die frühe Führung beflügelte die Enzersfelder, die weiter Druck machten und sich zahlreiche Chancen erarbeiteten.

In der 17. Minute war es erneut Steiner, der die Führung auf 2:0 ausbaute. Ein Fehler des Ladendorfer Torwarts beim Rausspielen ermöglichte es Stefan Finz, den Ball zu erobern und auf Steiner zu passen, der vor dem Tor eiskalt blieb. Trotz einer Trinkpause nach 21 Minuten und einigen guten Aktionen von Ladendorf, insbesondere durch Simon Proschinger, blieb der SC Enzersfeld/W. dominierend.

Gute Fußabwehr vom Ladendorfer Tormann nach Steiner-Volley (27.). Julian Kraml, Ticker-Reporter

Kurz vor der Halbzeit schaffte Steiner seinen Hattrick. In der 45. Minute verwandelte er einen Lochpass gekonnt zum 3:0 und brachte damit den Sportclub Enzersfeld/W. mit einer komfortablen Führung in die Pause.

Fortsetzung der Dominanz in der zweiten Halbzeit

Auch nach der Pause blieb der SC Enzersfeld/W. spielbestimmend. Bereits in der 46. Minute stürmten sie weiter nach vorne, unterstützt von den heimischen Fans, die auf einen gelungenen Abschied hofften. Ein weiterer Treffer folgte in der 57. Minute: Dennis Ilic nutzte eine Unachtsamkeit in der Ladendorfer Abwehr und erzielte das 4:0. Der Ladendorfer Rechtsverteidiger verschätzte sich bei einem weiten Ball, und Ilic schloss nach schönem Zuspiel von Finz gekonnt ab.

Gelb-Rote Karte (SC Ladendorf ) für: Nr. 5 Lukas Hiller kriegt innerhalb weniger Sekunden 2x Gelb - vermutlich beide Karten wegen Kritik. Julian Kraml, Ticker-Reporter

Ladendorf gelang es in der 84. Minute, durch Mario Pfemeter zum 4:1 zu verkürzen. Pfemeter nutzte eine Unordnung in der Enzersfelder Abwehr und staubte ab. Doch nur vier Minuten später stellte Matthias Schwarz den alten Vorsprung wieder her. Er traf in der 88. Minute mit einem sehenswerten Schuss ins lange Kreuzeck zum 5:1.

Die Partie endete mit einem weiteren Treffer für Ladendorf. Simon Proschinger setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt mit dem 5:2, als er nach einem Lochpass alleine vor dem Tor blieb und souverän abschloss. Trotz der späten Gegentore blieb der Sieg des SC Enzersfeld/W. ungefährdet.

Das letzte Heimspiel der Enzersfelder für unbestimmte Zeit ist zu Ende. Tadelloser Auftritt der Heimmannschaft mit zwei unnötigen Gegentoren als Schönheitsfehler! Trotz Feststehen der Einstellung des Spielbetriebs mit Saisonende haben sie bis zum Schluss alles gegeben.Time to say Goodbye! Hoffentlich nicht für allzu lange Zeit! Julian Kraml, Ticker-Reporter

Das Spiel endete mit einem 5:2-Erfolg für den SC Enzersfeld/W., der damit einen gelungenen Abschied von seinen Fans feiern konnte. Der tadellose Auftritt der Heimmannschaft wurde nur durch die beiden späten Gegentore getrübt. Dennoch zeigten die Enzersfelder bis zum Schluss, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen alles geben.

1. Klasse Nordwest: Enzersfeld : Ladendorf - 5:2 (3:0)

91 Simon Proschinger 5:2

88 Matthias Schwarz 5:1

84 Mario Pfemeter 4:1

57 Dennis Ilic 4:0

46 Kevin Steiner 3:0

17 Kevin Steiner 2:0

6 Kevin Steiner 1:0

