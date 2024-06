USV Niederleis triumphiert in torreichem Duell gegen SV Langenzersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 09. Juni 2024 01:29

In einem packenden Spiel der 1. Klasse Nordwest setzte sich der USV Niederleis mit 4:2 gegen den SV Langenzersdorf durch. Die Zuschauer in Niederleis erlebten einen spannenden Fußballabend, bei dem Frantisek Lörinczi mit einem Hattrick zum Matchwinner avancierte. Die Gastgeber zeigten sich insbesondere in der ersten Halbzeit effizient und bauten ihre Führung in der zweiten Halbzeit weiter aus, während die Langenzersdorfer trotz zweier Anschlusstreffer letztlich das Nachsehen hatten.

Frühe Führung für die Niederleiser

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 11. Minute brachte Frantisek Lörinczi den USV Niederleis mit 1:0 in Führung. Eine präzise Flanke aus dem Mittelfeld fand den Stürmer, der den Ball gekonnt im Netz unterbrachte. Die frühe Führung verlieh den Niederleisern sichtlich Selbstvertrauen, und sie kontrollierten fortan das Spielgeschehen.

Der Union Sportverein Niederleis blieb weiter am Drücker und erarbeitete sich zahlreiche Chancen. In der 36. Minute war es erneut Frantisek Lörinczi, der nach einem schnellen Konter auf 2:0 erhöhte. Ein flacher Schuss ins rechte Eck ließ dem Torhüter des Sportvereins Langenzersdorf keine Chance. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit mit vielen Toren

In der zweiten Halbzeit versuchte der SV Langenzersdorf, mehr Druck aufzubauen und die Defensive der Niederleiser zu knacken. In der 64. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt, als Alexander Uxa nach einem schön herausgespielten Angriff zum 2:1-Anschlusstreffer traf. Uxa nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr der Niederleiser und schob den Ball aus kurzer Distanz ins Tor.

Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwölf Minuten später, in der 76. Minute, stellte Frantisek Lörinczi mit seinem dritten Treffer des Abends den alten Abstand wieder her. Nach einem schnellen Vorstoß über die rechte Seite verwandelte er eine präzise Hereingabe zum 3:1. Damit bewies Lörinczi einmal mehr seine Klasse und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.

Die Langenzersdorfer gaben sich jedoch nicht geschlagen und kämpften weiter. In der 78. Minute verkürzte Josip Jurisic erneut auf 3:2, als er nach einem Freistoß am höchsten stieg und den Ball per Kopf im Tor unterbrachte. Das Spiel war nun wieder offen und die Spannung stieg.

Doch der USV Niederleis hatte das letzte Wort: In der 85. Minute setzte Daniel Fitz mit einem sehenswerten Treffer den Schlusspunkt. Nach einem schnellen Konter tauchte Fitz frei vor dem Tor auf und schob den Ball souverän zum 4:2-Endstand ein. Die Abwehr der Langenzersdorfer hatte in dieser Situation das Nachsehen und konnte den Treffer nicht verhindern.

Nach 90 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie, und der USV Niederleis konnte einen verdienten Sieg feiern. Dank einer starken Offensivleistung und einem überragenden Frantisek Lörinczi sicherten sich die Niederleiser wichtige Punkte in der 1. Klasse Nordwest. Der SV Langenzersdorf zeigte sich kämpferisch, musste sich aber letztlich geschlagen geben.

1. Klasse Nordwest: Niederleis : L.zersdorf - 4:2 (2:0)

85 Daniel Fitz 4:2

78 Josip Jurisic 3:2

76 Frantisek Lörinczi 3:1

64 Alexander Uxa 2:1

36 Frantisek Lörinczi 2:0

11 Frantisek Lörinczi 1:0

