SV Spillern triumphiert in torreichem Duell gegen ÖTSU Großmugl

Samstag, 15. Juni 2024 01:18

Der SV Spillern setzte sich in einem spannenden und torreichen Spiel gegen die ÖTSU Großmugl mit 4:2 durch. In der 30. Runde der 1. Klasse Nordwest zeigten beide Teams von Beginn an vollen Einsatz. Bereits in der ersten Halbzeit fielen vier Treffer, was den Zuschauern im Stadion einiges an Unterhaltung bot. Die Spillerner konnten sich am Ende mit einer souveränen Leistung und zwei weiteren Treffern in der zweiten Halbzeit den Sieg sichern.

Ein spannender Start mit frühem Rückstand

Das Spiel begann mit viel Tempo und beiden Mannschaften, die entschlossen waren, das Spiel zu dominieren. Bereits in der 17. Minute gelang den Großmuglern der erste Treffer. Pavel Meissner brachte die Gäste mit einem präzisen Schuss in Führung, was den SV Spillern unter Druck setzte. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten.

In der 25. Minute war es Marin Pozgain, der für den Ausgleich sorgte. Mit einem kraftvollen Abschluss stellte er das Gleichgewicht im Spiel wieder her und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Der Ausgleichstreffer gab den Spillernern sichtlich Auftrieb, und sie begannen, das Spiel mehr und mehr zu kontrollieren.

SV Spillern dominiert die zweite Halbzeit

Mit dem Zwischenstand von 1:1 nahm das Spiel weiter an Fahrt auf. Nur wenige Minuten vor der Halbzeitpause erzielte Jakob Muth das 2:1 für den SV Spillern. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter der Großmugler keine Chance und brachte sein Team in Führung. Die Freude war groß, doch damit nicht genug. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, erhöhte Philip Frithum auf 3:1. Der SV Spillern ging somit mit einem komfortablen Vorsprung in die Kabine.

Nach der Pause blieb das Spiel intensiv. Beide Teams kämpften um jeden Ball, doch es waren erneut die Spillerner, die ihre Chancen besser nutzen konnten. In der 66. Minute stellte Lukas Pabisch mit einem sehenswerten Treffer den Spielstand auf 4:1. Damit schien die Partie entschieden zu sein, doch die Großmugler gaben sich nicht auf.

Nur zwei Minuten später, in der 68. Minute, verkürzte Alejandro Stugner auf 4:2 für die ÖTSU Großmugl. Mit diesem Treffer keimte noch einmal Hoffnung bei den Gästen auf, doch der SV Spillern ließ sich die Führung nicht mehr nehmen. Trotz weiterer Bemühungen auf beiden Seiten fielen keine weiteren Tore mehr, und das Spiel endete mit 4:2 zugunsten des SV Spillern.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem wohlverdienten Sieg für den SV Spillern, der sich damit wichtige Punkte in der Tabelle sicherte. Die Großmugler konnten trotz ihrer Bemühungen und zwei erzielten Toren nicht mithalten und mussten sich geschlagen geben.

1. Klasse Nordwest: Spillern : Großmugl - 4:2 (3:1)

68 Alejandro Stugner 4:2

66 Lukas Pabisch 4:1

46 Philip Frithum 3:1

41 Jakob Muth 2:1

25 Marin Pozgain 1:1

17 Pavel Meissner 0:1

