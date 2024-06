Spannende Wendungen: SV Göllersdorf siegt knapp gegen SC Ladendorf

Spielberichte

Ein packendes Spiel in der 1. Klasse Nordwest endete mit einem knappen 2:1-Sieg für den SV Göllersdorf gegen den SC Ladendorf. Trotz einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gelang es den Gästen, in der zweiten Halbzeit die Oberhand zu gewinnen. Dominic Gänsdorfer konnte in der Schlussphase noch einen Ehrentreffer für die Gastgeber erzielen, doch es reichte nicht mehr für eine Wende.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann mit hohem Tempo und beiden Mannschaften war der Wille anzumerken, früh in Führung zu gehen. Bereits in der 12. Minute vergab der SC Ladendorf eine hundertprozentige Torchance, was die frühe Führung der Gastgeber hätte bedeuten können. Ein umkämpftes Spiel entwickelte sich, bei dem beide Teams auf Augenhöhe agierten.

In der 25. Minute fasste der Kommentator das Geschehen treffend zusammen: „Ausgeglichenes Spiel!“ Beide Teams hatten ihre Momente, doch keine der beiden Mannschaften konnte die Oberhand gewinnen. Kurz vor der Halbzeit, in der 33. Minute, gab es eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung, die für Unmut bei den Zuschauern und den Spielern des SC Ladendorf sorgte. Dennoch endete die erste Halbzeit ohne Tore, und beide Teams gingen mit einem 0:0 in die Pause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann genauso intensiv wie die erste, doch die Gäste aus Göllersdorf kamen besser aus der Kabine. In der 55. Minute gab es eine strittige Szene, als der Schiedsrichter einen Elfmeter für den SV Göllersdorf verhängte. Der Verteidiger des SC Ladendorf hatte jedoch klar den Ball gespielt, was zu heftigen Diskussionen führte.

Nur eine Minute später, in der 56. Minute, nutzte der SV Göllersdorf die Gelegenheit und ging durch das Elfmeter-Tor von Andreas Muhr in Führung. Die Göllersdorfer spielten nun mit mehr Selbstbewusstsein und drängten weiter nach vorne. In der 67. Minute erhöhte Rudolf Neunteufl auf 2:0 und setzte den SC Ladendorf unter erheblichen Druck.

Die Gastgeber gaben jedoch nicht auf und kämpften bis zur letzten Minute. In der 85. Minute gelang Dominic Gänsdorfer der Anschlusstreffer zum 1:2, was den SC Ladendorf wieder ins Spiel brachte. Trotz aller Bemühungen und einer spannenden Schlussphase konnten die Ladendorfer keinen weiteren Treffer erzielen.

Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 2:1-Sieg für den SV Göllersdorf, die damit drei Punkte in der 1. Klasse Nordwest sammelten. Der SC Ladendorf zeigte zwar eine kämpferische Leistung, konnte jedoch die spielentscheidenden Szenen nicht zu ihren Gunsten nutzen.

1. Klasse Nordwest: Ladendorf : Göllersdorf - 1:2 (0:0)

86 Dominic Gänsdorfer 1:2

80 Rudolf Neunteufl 0:2

56 Andreas Muhr 0:1

