SV Langenzersdorf siegt im letzten Heimspiel gegen ASV Asparn/Zaya

Im letzten Heimspiel der Saison konnte der SV Langenzersdorf einen verdienten 3:1-Sieg gegen ASV Asparn/Zaya feiern. Vor heimischem Publikum zeigte die Mannschaft eine starke Leistung und dominierte das Geschehen über weite Strecken. Die Tore für den Sportverein Langenzersdorf erzielten Josip Jusic, Fabio Slama und Alexander Uxa. Für die Gäste aus Asparn/Zaya traf Denis Dizdarevic kurz vor dem Schlusspfiff.

Starke Anfangsphase der Langenzersdorfer

Von Beginn an legte der SV Langenzersdorf ein hohes Tempo vor. Bereits in den ersten fünf Minuten konnten die Gastgeber durch mehrere Torschüsse auf sich aufmerksam machen. Doch das erste Tor ließ noch auf sich warten. Die Langenzersdorfer spielten offensiv und kamen immer wieder gefährlich vor das Tor der Asperner, ohne jedoch den entscheidenden Treffer zu erzielen.

Starke Anfangsphase beider Teams.. jetzt fehlt nur noch ein Tor! Roterbaron, Ticker-Reporter

Nach 13 Minuten war die starke Anfangsphase beider Teams zu erkennen, doch es fehlte das Tor. Die Gäste aus Asparn fanden besser ins Spiel, konnten aber noch keine klaren Torchancen herausspielen. Eine starke Parade des Heimtorwarts Andi in der 23. Minute verhinderte eine mögliche Führung für die Asperner. Er zeigte seine Klasse und ließ die Zuschauer an Manuel Neuer denken.

Josip Jusic bricht den Bann

In der 42. Minute war es dann soweit: Josip Jusic, der für seine Weitschussqualitäten bekannt ist, nahm sich ein Herz und schweißte den Ball aus rund 25 Metern in die linke Kreuzecke. Ein sensationeller Treffer, der die Langenzersdorfer verdient mit 1:0 in Führung brachte. Mit diesem Stand ging es auch in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel setzten die Langenzersdorfer ihren Offensivdrang fort. In der 64. Minute nutzte Fabio Slama einen schweren Abwehrfehler der Asperner eiskalt aus und schob den Ball ins leere Tor ein. Mit dem 2:0 im Rücken spielte der Sportverein Langenzersdorf befreit auf und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung.

Die Entscheidung fiel in der 81. Minute, als Alexander Uxa mit einer traumhaften Einzelaktion und einem gekonnten Lupfer das 3:0 erzielte. Die Langenzersdorfer Fans feierten bereits den sicheren Sieg, doch die Gäste gaben nicht auf und erzielten in der 90. Minute durch Denis Dizdarevic den Ehrentreffer zum 3:1.

Mit diesem verdienten Sieg beendete der SV Langenzersdorf die Saison auf dem 15. Platz. Trotz des sicheren Abstiegs zeigte die Mannschaft Moral und verabschiedete sich mit einer starken Leistung von ihren Fans.

