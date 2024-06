Obritz / Hadres-M. siegt knapp gegen SC Stronsdorf in packendem Duell um den Relegationsplatz

Spielberichte

In einem spannenden und hart umkämpften Spiel in der 1. Klasse Nordwest setzte sich die Heimmannschaft Obritz / Hadres-M. gegen den SC Stronsdorf mit 2:1 durch. Beide Mannschaften zeigten sich von Beginn an kämpferisch und lieferten sich ein intensives Match, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde. Die Obritzer sicherten sich damit den zweiten Platz und die Teilnahme an der Relegation, während die Stronsdorfer trotz aufopferungsvollem Einsatz leer ausgingen.

Blitzstart und Eigentor

Das Spiel begann gleich mit einem Paukenschlag. Bereits in der 6. Minute ereignete sich das erste Tor, jedoch nicht zur Freude der Stronsdorfer. Eine scharf hereingebrachte Ecke landete unglücklich am Fuß von Markus Gattermayer, der den Ball ins eigene Tor beförderte. So stand es 0:1 aus Sicht der Obritzer, die dadurch früh unter Druck gerieten.

Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. In der 19. Minute setzte Lukas Obermann zu einem beeindruckenden Solo an, bei dem er seinen Gegenspieler mit einem Haken ausspielte und den Ball flach ins lange Eck schoss. Somit war der Ausgleich hergestellt, und das Spiel war wieder völlig offen.

Spektakulärer Treffer und Chancen auf beiden Seiten

Die Obritzer blieben auch nach dem Ausgleich am Drücker und wurden in der 38. Minute für ihren Einsatz belohnt. Jiri Mica schoss zunächst den Penalty an die Stange, von dort prallte der Ball an den Hinterkopf des Stronsdorfer Torhüters Lukas Hiller und schließlich ins Tor. Dieses kuriose Tor brachte die Gastgeber mit 2:1 in Führung. Kurz darauf gab es einen Elfmeter für Obritz, der jedoch nicht zu einem weiteren Treffer führte.

Die erste Halbzeit endete mit einigen guten Chancen auf beiden Seiten, doch es blieb beim 2:1 für die Obritzer.

Spannung bis zum Schluss

In der zweiten Halbzeit drängte der SC Stronsdorf vehement auf den Ausgleich. Besonders in der 54. Minute setzten sie die Obritzer stark unter Druck, da sie unbedingt einen Punkt für ihre Platzierung benötigten. Doch die Abwehr der Gastgeber stand solide und konnte die Angriffe abwehren.

In der 75. Minute zeigte der Obritzer Torhüter eine Glanzparade nach einem Kopfball der Stronsdorfer und bewahrte sein Team damit vor dem Ausgleich. Wenige Minuten später, in der 83. Minute, hatten die Obritzer selbst die Chance, den Sack zuzumachen, als ein abgefälschter Schuss nur knapp die Latte touchierte.

Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem knappen 2:1-Sieg für die Heimmannschaft. Die Obritzer konnten sich somit den zweiten Platz sichern und werden in der Relegation um den Aufstieg kämpfen. Der SC Stronsdorf hingegen muss sich mit der Niederlage abfinden und wird in der kommenden Saison einen neuen Anlauf nehmen müssen.

1. Klasse Nordwest: Obritz / Hadres-M. : Stronsdorf - 2:1 (2:1)

38 Jiri Mica 2:1

19 Lukas Obermann 1:1

6 Eigentor durch Markus Gattermayer 0:1

Details

