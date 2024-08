Spannendes Unentschieden zwischen SC Ladendorf und ATSV Hollabrunn

Spielberichte

Details Donnerstag, 15. August 2024 13:05

Der Auftakt zur neuen Saison der 1. Klasse Nordwest (NÖ) verlief für den SC Ladendorf und den ATSV Hollabrunn äußerst spannend. In einem packenden Spiel trennten sich beide Teams vor etwa 150 Zuschauer mit einem 2:2-Unentschieden. Besonders aufregend gestalteten sich die letzten Minuten, als Simon Proschinger in der 89. Minute den Ausgleich für die Ladendorfer erzielte.

Frühe Führung und Ausgleich

Das Spiel begann mit viel Tempo und der SC Ladendorf nutzte seine erste große Chance, um in Führung zu gehen. Bereits in der 13. Minute traf Stefan Gratt für die Ladendorfer und sorgte somit für die frühe 1:0-Führung. Der Arbeiter Turn- und Sportverein Hollabrunn ließ sich jedoch nicht entmutigen und fand schnell eine Antwort. Nur vier Minuten später, in der 17. Minute, gelang Filip Kostic der Ausgleichstreffer zum 1:1.

Nach dem schnellen Ausgleich entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams auf weitere Tore drängten. Kurz vor der Halbzeitpause kam es jedoch zu einem Wendepunkt im Spiel. In der 36. Minute sah Stefan Gratt, der Torschütze zum 1:0, die Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Der SC Ladendorf war somit gezwungen, in Unterzahl weiterzuspielen.

Führung und später Ausgleich

Die numerische Überlegenheit nutzte der ATSV Hollabrunn noch vor der Pause aus. In der 42. Minute erzielte Amir Zeka das 2:1 für die Gäste und brachte den Arbeiter Turn- und Sportverein Hollabrunn erstmals in Führung. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause, und die Hollabrunner schienen auf einem guten Weg, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

In der zweiten Halbzeit versuchte der SC Ladendorf trotz Unterzahl, wieder ins Spiel zu finden. Die Ladendorfer kämpften tapfer und zeigten großen Einsatz, um den Rückstand aufzuholen. Die Gäste aus Hollabrunn hingegen versuchten, das Ergebnis zu verwalten und auf Konter zu setzen. In der 75. Minute musste jedoch auch der ATSV Hollabrunn einen Rückschlag hinnehmen: Amir Zeka, der Torschütze zum 2:1, sah die Gelb-Rote Karte und wurde vom Platz gestellt.

Die numerische Ausgeglichenheit führte zu einer spannenden Schlussphase, in der beide Teams noch einmal alles gaben. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit gelang dem SC Ladendorf der viel umjubelte Ausgleich. In der 89. Minute traf Simon Proschinger zum 2:2 und sicherte seinem Team damit einen wertvollen Punkt. Die Zuschauer erlebten somit einen packenden Abschluss eines intensiven Spiels.

Nach zwei Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams konnten trotz zahlreicher Rückschläge und intensiver Zweikämpfe jeweils einen Punkt verbuchen und somit zufrieden in die nächsten Spiele blicken.

1. Klasse Nordwest: Ladendorf : Hollabrunn - 2:2 (1:2)

89 Simon Proschinger 2:2

42 Amir Zeka 1:2

17 Filip Kostic 1:1

13 Stefan Gratt 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.