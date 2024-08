Martin Binder-Kipferl führt den SV Hausleiten zum 3:0 Sieg über den SC Stronsdorf

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 11:00

In einem spannenden Auftaktspiel, vor rund 120 Zuschauer, der 1. Klasse Nordwest (NÖ) setzte sich der SV Hausleiten klar mit 3:0 gegen den SC Stronsdorf durch. Der Held des Tages war zweifellos Martin Binder-Kipferl, der mit einem Hattrick alle drei Tore für die Hausleitner erzielte und somit einen perfekten Start in die neue Saison sicherte. Die Partie war geprägt von einer starken Defensive und einer effizienten Chancenverwertung seitens des SV Hausleiten, während der Sportclub Stronsdorf trotz mehrerer Chancen in der ersten Halbzeit, ohne Torerfolg blieb.

Ein zäher Beginn für beide Teams

Das Spiel begann ausgeglichen, wobei der SC Stronsdorf in den ersten 20 Minuten die besseren Chancen hatte. Bereits in der 17. Minute vergab ein Spieler der Stronsdorfer eine hochkarätige Möglichkeit zur Führung, als er den Ball aus nur fünf Metern über das Tor setzte. Diese Phase hätte für die Gäste schon eine komfortable Führung bedeuten können, da man weitere gute Chancen nicht nutzen konnte. Die Stronsdorfer scheiterten immer wieder an ihrer eigenen Ungenauigkeit und der gut organisierten Abwehr des SV Hausleiten.

Die erste Halbzeit endete torlos, was vor allem dem Defensivverhalten der Hausleitner zu verdanken war, die sich trotz der Offensivbemühungen der Gäste nicht aus der Ruhe bringen ließen. Beide Mannschaften gingen ohne Tore in die Pause, aber mit der Gewissheit, dass noch alles offen war.

Die zweite Halbzeit und der Auftritt von Martin Binder-Kipferl

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild komplett. Bereits in der 50. Minute gelang Martin Binder-Kipferl der erste Treffer für den SV Hausleiten. Die Heimischen waren nun endgültig im Spiel angekommen und ließen dem SC Stronsdorf kaum noch Raum für eigene Aktionen. Die Führung gab den Hausleitnern zusätzlichen Auftrieb, was sich in den folgenden Minuten auch im Spielverlauf widerspiegelte.

Nur sieben Minuten später, in der 57. Minute, wurde den Hausleitnern ein Elfmeter zugesprochen. Erneut trat Martin Binder-Kipferl an und verwandelte sicher zum 2:0. Die Doppelbelastung aus Führung und Elfmeter war für die Gäste nur schwer zu verkraften. Der Sportverein Hausleiten dominierte nun das Geschehen und ließ Ball und Gegner geschickt laufen.

Der SC Stronsdorf versuchte zwar, wieder ins Spiel zurückzufinden, doch die Chancen, die sie noch in der ersten Halbzeit hatten, blieben nun aus. Die Defensive der Hausleitner stand sicher und ließ nichts mehr anbrennen. Es war schließlich wieder Martin Binder-Kipferl, der in der 83. Minute seinen Hattrick perfekt machte und zum 3:0 für den SV Hausleiten traf. Damit besiegelte er nicht nur den ersten Saisonsieg für seine Mannschaft, sondern stellte auch seine herausragende Form unter Beweis.

Mit dem Abpfiff in der 90. Minute endete das Spiel schließlich mit einem verdienten 3:0-Erfolg für den SV Hausleiten. Die Hausleitner starten somit erfolgreich in die neue Saison und können auf eine starke Leistung aufbauen, während der SC Stronsdorf die verpassten Chancen der ersten Halbzeit analysieren und an ihrer Effizienz arbeiten muss, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu sein.

1. Klasse Nordwest: Hausleiten : Stronsdorf - 3:0 (0:0)

83 Martin Binder-Kipferl 3:0

57 Martin Binder-Kipferl 2:0

50 Martin Binder-Kipferl 1:0

