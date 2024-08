Unterstinkenbrunn triumphiert knapp gegen Leobendorf II

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 12:59

In einem spannenden Duell der 1. Klasse Nordwest (NÖ) setzte sich der SV Unterstinkenbrunn gegen den SV Leobendorf II mit 2:1 durch. Nach einem ausgeglichenen Halbzeitstand von 1:1 gelang es den Gastgebern, in der zweiten Halbzeit den entscheidenden Treffer zu erzielen. Damit sicherte sich der Sportverein Unterstinkenbrunn drei wichtige Punkte in der laufenden Saison.

Frühe Führung für Leobendorf II

Das Spiel startete mit einem hohen Tempo und beide Teams zeigten sich von Beginn an engagiert. Bereits in der 33. Minute gelang den Leobendorfern der erste Treffer des Abends. Die Nummer 25 von Leobendorf II nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Verteidigung der Unterstinkenbrunner aus und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer setzte die Gastgeber unter Druck, die daraufhin verstärkt den Ausgleich suchten.

Die Bemühungen des Sportvereins Unterstinkenbrunn zahlten sich schließlich kurz vor dem Halbzeitpfiff aus. In der 43. Minute war es die Nummer 7 der Unterstinkenbrunner, die den wichtigen Ausgleichstreffer erzielte. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter von Leobendorf II keine Chance und stellte auf 1:1. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause, und beide Teams hatten sich noch alle Möglichkeiten für die zweite Hälfte offen gelassen.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kamen beide Mannschaften motiviert aus der Kabine, um die drei Punkte für sich zu sichern. Die Unterstinkenbrunner erhöhten den Druck und erspielten sich mehrere gute Chancen. Die Abwehr der Leobendorfer stand jedoch zunächst sicher und verhinderte weitere Treffer. Doch in der 76. Minute war es dann soweit: Die Nummer 18 des Sportvereins Unterstinkenbrunn traf zum 2:1 und brachte sein Team damit in Führung. Dieser Treffer stellte sich letztlich als der entscheidende heraus.

In der verbleibenden Spielzeit versuchten die Leobendorfer noch einmal alles, um den erneuten Ausgleich zu erzielen. Sie erhöhten das Tempo und kamen zu einigen gefährlichen Situationen vor dem Tor der Unterstinkenbrunner. Doch die Verteidigung der Gastgeber stand nun sicher und ließ keine weiteren Gegentore zu. Auch der Torhüter des Sportvereins Unterstinkenbrunn zeigte eine solide Leistung und parierte mehrere Schüsse der Gäste.

Am Ende blieb es beim 2:1 für die Unterstinkenbrunner, die damit einen knappen, aber verdienten Sieg feiern konnten. Die Mannschaft von SV Leobendorf II musste sich trotz einer engagierten Leistung geschlagen geben und die Heimreise ohne Punkte antreten.

Mit diesem Ergebnis hat der Sportverein Unterstinkenbrunn drei wichtige Punkte eingefahren und kann positiv auf die kommenden Spiele blicken. Die Leobendorfer hingegen werden ihre Lehren aus dieser Partie ziehen und sich auf die nächsten Herausforderungen vorbereiten müssen.

Statement zum Spiel

Der Trainer der Unterstinkenbrunner, Rainer Setik, mit dem folgenden Statement:

"Leobendorf ist ein sehr starkes Team, aber wir konnten viel von dem umsetzen, was wir unter der Woche trainiert haben. Meiner Meinung nach war es ein verdienter Heimsieg, da wir vor allem in der zweiten Halbzeit einige gute Chancen kreiert haben und in der Defensive kompakt waren."

1. Klasse Nordwest: Unterstinkenbrunn : Leobendorf II - 2:1 (1:1)

82 Viktor Rozek 2:1

43 Drilon Bajrami 1:1

34 Thomas Stift 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.