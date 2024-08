6:1! SC Stronsdorf fegt Göllersdorf vom Platz

Spielberichte

In einem mitreißenden Spiel der 1. Klasse Nordwest setzte sich der SC Stronsdorf souverän mit 6:1 gegen den SV Göllersdorf durch. Bereits zur Halbzeit führten die Stronsdorfer komfortabel mit 3:0. Trotz eines kurzen Aufbäumens der Gäste in der zweiten Halbzeit dominierten die Hausherren das Spielgeschehen klar und machten am Ende das halbe Dutzend voll.

Dominanter Auftritt des SC Stronsdorf

Schon in den ersten Minuten zeigten die Stronsdorfer ihren Siegeswillen. Bereits in der 4. Minute hatte Liskowetz eine vielversprechende Chance, das erste Tor zu erzielen. Nur wenige Minuten später vergab Petzina zwei Topchancen, als Bruhs zweimal hervorragend parierte.

In der 31. Minute brach dann der Bann. Nach einem Abstauber sorgte Frimmel für das lang ersehnte 1:0 für den Sportclub Stronsdorf. Dieser Treffer beflügelte die Gastgeber und nur vier Minuten später erhöhte Urbancok nach einer starken Einzelleistung auf 2:0.

In der 43. Minute war es dann Petzina, der die Führung mit einem sehenswerten Treffer auf 3:0 ausbaute. Die Göllersdorfer hatten dem druckvollen Spiel der Stronsdorfer in der ersten Halbzeit wenig entgegenzusetzen und gingen mit einem deutlichen Rückstand in die Pause.

Hausherren machen halbes Dutzend voll

Die zweite Halbzeit begann mit einem Hoffnungsschimmer für den SV Göllersdorf. In der 47. Minute brachte eine präzise Flanke von Neunteufl den Ball zu Zieger, der diesen gekonnt zum 3:1-Anschlusstreffer einnetzte. Dieser Treffer schien die Gäste kurzzeitig zu beleben, doch die Antwort des SC Stronsdorf ließ nicht lange auf sich warten.

In der 51. Minute nutzte Urbancok ein Missverständnis in der Abwehr der Göllersdorfer aus und erzielte per Heber das 4:1. Der Sportverein Göllersdorf schien nun endgültig den Faden verloren zu haben, während die Stronsdorfer weiter unaufhaltsam nach vorne spielten.

Nur vier Minuten später erhöhte Urbancok per Freistoß auf 5:1. Die Partie war damit endgültig entschieden, doch die Hausherren hatten noch nicht genug. In der 73. Minute setzte Angster den Schlusspunkt mit dem Treffer zum 6:1-Endstand. Der SC Stronsdorf zeigte sich in dieser Partie äußerst effizient und nutzte nahezu jede sich bietende Chance.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 6:1-Sieg für den SC Stronsdorf. Die Stronsdorfer präsentierten sich in glänzender Form und ließen den Göllersdorfern kaum Raum zur Entfaltung.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Ryderer8 (1645 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Ryderer8 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.