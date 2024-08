Kantersieg für den SV Spillern: 7:0 gegen USV Niederleis

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 18:31

Der SV Spillern setzte sich in der 2. Runde der 1. Klasse Nordwest (NÖ) eindrucksvoll gegen den USV Niederleis durch und feierte einen deutlichen 7:0-Sieg. Die Gastgeber dominierten das Spielgeschehen von Beginn an und ließen den Niederleisern keine Chance. Besonders in der zweiten Halbzeit nahm das Torfestival richtig Fahrt auf.

Frühe Führung für den Sportverein Spillern

Mit dem Anpfiff begann der SV Spillern sofort, das Spiel zu kontrollieren. Nach einer intensiven Anfangsphase fiel in der 30. Minute das erste Tor der Partie: Tunahan Can erzielte den Führungstreffer für die Gastgeber und brachte die Spillerner mit 1:0 in Front. Nur vier Minuten später legte Marin Pozgain nach und erhöhte auf 2:0. Der SV Spillern hatte das Spiel nun fest in der Hand und ließ den USV Niederleis kaum zur Entfaltung kommen.

Die erste Halbzeit verlief nach diesen zwei Treffern ohne weitere nennenswerte Höhepunkte, was den dominierenden Auftritt des Sportvereins Spillern unterstrich. Mit einem komfortablen 2:0 ging es in die Halbzeitpause, doch es sollte noch viel schlimmer für die Gäste kommen.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann genauso druckvoll wie die erste endete. Bereits in der 53. Minute erzielte Philip Frithum das 3:0 und ließ die Fans des SV Spillern erneut jubeln. Der USV Niederleis fand weiterhin keine Mittel, um das Offensivspiel der Hausherren zu unterbinden.

In der 72. Minute wurde der Druck schließlich zu groß, und ein Eigentor von Alexander Schindler besiegelte das 4:0 für die Spillerner. Der Spielstand spiegelte die Dominanz des SV Spillern wider, die weiterhin auf Torejagd gingen. Nur elf Minuten später, in der 83. Minute, war es Adin Salihovic, der mit seinem Treffer das 5:0 markierte.

Der Torhunger der Gastgeber war jedoch noch nicht gestillt. In der 88. Minute schnürte Marin Pozgain seinen Doppelpack und erhöhte auf 6:0. Die Verteidigung des USV Niederleis war zu diesem Zeitpunkt komplett überfordert und fand keine Mittel, um den Angriffswellen des Sportvereins Spillern standzuhalten.

Den Schlusspunkt in dieser einseitigen Partie setzte Markus Hafner in der 90. Minute mit seinem Treffer zum 7:0. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie und der SV Spillern konnte einen beeindruckenden Sieg feiern.

Der SV Spillern zeigte in diesem Spiel eine herausragende Leistung und stellte seine Ambitionen in der 1. Klasse Nordwest (NÖ) eindrucksvoll unter Beweis. Der USV Niederleis hingegen muss nach dieser deutlichen Niederlage die Köpfe wieder aufrichten und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

Statement zum Spiel

Der Trainer von SV Spillern, Michael Labschütz meldete sich zu Wort:

"Nach einem enttäuschenden Ergebnis in Großmugl haben wir die bestmögliche Reaktion gezeigt. Niederleis war, wie erwartet, aggressiv und körperbetont. In einem kompakten 3-5-2 System pressten sie ab der 35. Minute hoch und waren in der Phase dominanter. Es ergaben sich aber freie Räume, die wir bespielt haben und infolgedessen konnten wir Torchancen kreieren und verwerten. Ein großes Lob an die ganze Mannschaft, die wirklich eine super Leistung abgeliefert hat. Die jungen Spieler, die eingewechselt wurden, halfen das Tempo hoch zu halten. Für mich gab es keinen klaren Spieler des Spiels. Jeder einzelne ging an sein Limit und hat abgeliefert. Dennoch waren Jakob Muth, Marin Pozgain und Philip Frithum die auffälligsten."

1. Klasse Nordwest: Spillern : Niederleis - 7:0 (2:0)

90 Markus Hafner 7:0

88 Marin Pozgain 6:0

83 Adin Salihovic 5:0

72 Eigentor durch Alexander Schindler 4:0

53 Philip Frithum 3:0

34 Marin Pozgain 2:0

30 Tunahan Can 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.