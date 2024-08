Acht-Tore-Spektakel in Göllersdorf: SVG bezwingt Spillern

Spielberichte

Der SV Göllersdorf hat in einem mitreißenden Spiel in der 1. Klasse Nord-West den SV Spillern mit 5:3 besiegt. Nach einem Rückstand zur Halbzeit zeigte der Sportverein Göllersdorf eine beeindruckende Aufholjagd und sicherte sich letztlich den verdienten Sieg. Der Spielverlauf bot den Zuschauern zahlreiche spannende Momente und sehenswerte Tore.

Gäste gehen zwei Mal in Führung

Das Spiel begann lebhaft, mit ersten Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der 8. und 11. Minute hatte Zieger vom SV Göllersdorf zwei Möglichkeiten, konnte jedoch nicht verwerten. Im Gegenzug zeichnete sich SVG-Tormann Bruhs in der 19. Minute mit einer starken Parade aus.

In der 25. Minute nutzte der SV Spillern eine Standardsituation zur Führung. Ein Freistoß von der linken Seite fand seinen Weg zu Selimovic, der am langen Eck goldrichtig stand und zum 1:0 für die Gäste einschoss. Der Sportverein Göllersdorf ließ sich jedoch nicht beeindrucken und kam in der 33. Minute zum Ausgleich. Nach einem Stanglpass von Zieger drückte Balukh den Ball über die Linie.

Kurz vor der Halbzeitpause schlug der SV Spillern erneut zu. Pozgain traf in der 43. Minute zum 2:1 für die Gäste, nachdem er sich geschickt freigelaufen und eine Unachtsamkeit in der Göllersdorfer Abwehr genutzt hatte. Mit diesem knappen Rückstand ging es für die Hausherren in die Kabine.

Göllersdorf dreht Spiel

Nach der Pause zeigten sich die Göllersdorfer entschlossen, das Blatt zu wenden. In der 57. Minute fiel der Ausgleichstreffer durch Unger, der nach einem Freistoß von Kouril goldrichtig stand und aus rund 14 Metern einnetzte.

Der SV Göllersdorf drängte weiter auf die Führung und wurde in der 71. Minute belohnt. Balukh setzte sich auf der linken Seite durch und bediente Zieger, der diese Chance allein vor dem Tor eiskalt nutzte und den Sportverein Göllersdorf mit 3:2 in Führung brachte. Vier Minuten später war es erneut Zieger, der nach einem Pass von Balukh zum 4:2 traf.

In der Schlussphase setzte der SVG noch einen drauf. In der 90. Minute erzielte Timo Enzi das 5:2, was die Entscheidung in diesem Spiel bedeutete. Doch die Spillerner gaben sich nicht auf und kamen in der letzten Minute der Nachspielzeit durch Muth noch zum 5:3. Dieses Tor fiel jedoch zu spät, um die Partie noch einmal spannend zu machen.

Ein mitreißendes Spiel endet mit einem verdienten Sieger

Der SV Göllersdorf bewies große Moral und Kampfgeist. Trotz eines Rückstands zur Halbzeit ließen sich die Gastgeber nicht aus der Ruhe bringen und drehten das Spiel eindrucksvoll zu ihren Gunsten. Insbesondere die Offensivleistung der Göllersdorfer war bemerkenswert.

Der SV Spillern zeigte ebenfalls eine engagierte Leistung und setzte den Sportverein Göllersdorf insbesondere in der ersten Halbzeit unter Druck. Letztlich mussten sich die Spillerner jedoch dem starken Auftritt der Hausherren geschlagen geben.

