SG Obritz/Hadres-M. fertigt Göllersdorf ab

Ein beeindruckender Auftritt der SG Obritz/Hadres-M. führte in der 1. Klasse Nordwest zu einem klaren 4:0-Sieg gegen den SV Göllersdorf. Bereits in der ersten Halbzeit dominierten die Obritzer das Geschehen und legten den Grundstein für den deutlichen Erfolg. Göllersdorf fand nie wirklich ins Spiel und konnte den druckvollen Angriffen der Gastgeber wenig entgegensetzen.

Hausherren mit komfortabler 3:0-Führung

Der Start in die Partie war denkbar ungünstig für Göllersdorf, das kurzfristig auf mehrere Stammspieler verzichten musste. Bereits in der dritten Minute hatte Robin Hrobar die erste große Chance für den Union Fußballclub Obritz, scheiterte jedoch knapp. In der 22. Minute war es dann Clemens Baier, der das erste Tor des Spiels erzielte und die Obritzer in Führung brachte.

Nur neun Minuten später war es Jiri Mica, der nach einem gut herausgespielten Angriff das 2:0 für die Hausherren markierte. Die Gäste zeigten sich in der Defensive äußerst anfällig. Obwohl Anton Weinwurm in der 30. Minute eine weitere Möglichkeit für die Obritzer vergab, blieb der Druck auf das Tor von Göllersdorf bestehen.

Die Situation für die Gäste verschlimmerte sich weiter, als Jiri Mica kurz vor der Halbzeitpause erneut zuschlug und per Kopf auf 3:0 erhöhte. Der SV Göllersdorf hatte bis zu diesem Zeitpunkt große Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und einen ernsthaften Angriff auf das Tor der Obritzer zu starten.

Hrobar setzt Schlusspunkt

Auch in der zweiten Halbzeit setzte sich das einseitige Spiel fort. Die Göllersdorfer Abwehr wirkte weiterhin unsicher, und dies wurde in der 50. Minute erneut deutlich, als ein Lattenschuss von Obritz beinahe zum vierten Tor führte. Fünf Minuten später fiel dann tatsächlich das 4:0 durch Robin Hrobar, der damit den Schlusspunkt unter eine dominante Vorstellung des Union Fußballclub Obritz setzte.

Der SV Göllersdorf konnte seinerseits nur wenige nennenswerte Akzente setzen. Ein Versuch von Eder endete lediglich an der Stange, und in der 63. Minute vergab Kouril eine weitere gute Möglichkeit, als er frei vor dem Tor über die Latte schoss. Auch Timo Enzi konnte eine Chance in der 66. Minute nicht nutzen und schoss ebenfalls über das Tor.

Am Ende stand ein überzeugender 4:0-Sieg für die Obritzer, die in der neuen Saison den ersten Dreier einfuhren. Für Göllersdorf war es ein Spiel zum Vergessen, in dem der SV nie wirklich ins Spiel fand und zahlreiche Fehler machte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Ryderer8 (1865 Bonuspunkte)

1. Klasse Nordwest: Obritz / Hadres-M. : Göllersdorf - 4:0 (3:0)

55 Robin Hrobar 4:0

45 Jiri Mica 3:0

31 Jiri Mica 2:0

22 Clemens Baier 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Ryderer8 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.