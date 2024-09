Punkteteilung nach Kartenhagel in Hollabrunn

Spielberichte

In einem mitreißenden Spiel der 1. Klasse Nordwest trennten sich der ATSV Hollabrunn und der SV Leobendorf II mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie war geprägt von spannenden Spielzügen, kontroversen Entscheidungen und zwei Platzverweisen gegen die Hollabrunner in der Schlussphase. Besonders beeindruckend war die Leistung von Anes Dzilic, der mit zwei Toren maßgeblich zum Punktgewinn der Leobendorfer beitrug.

Frühe Führung für ATSV Hollabrunn

Die Hollabrunner starteten mit viel Elan in die Partie. Bereits in der zweiten Minute erspielten sie sich eine gute Freistoßposition, doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor. Der erste große Aufreger des Spiels folgte in der achten Minute, als Resul Ademi nach einer schönen Flanke von rechts zum 1:0 für den ATSV Hollabrunn traf. Die Hollabrunner hatten in den folgenden Minuten weiter Oberwasser, doch auch die Leobendorfer ließen nicht locker.

Besonders in der 14. Minute zeichnete sich der Schlussmann der Hollabrunner aus, als er einen starken Angriff der Leobendorfer mit einer Blitzreaktion parierte. Trotz weiterer guter Chancen für die Gäste blieb es beim 1:0. Die Leobendorfer drückten zunehmend und waren die spielbestimmende Mannschaft, aber die Abwehr des ATSV Hollabrunn hielt stand.

In der zweiten Halbzeit verschlief die Abwehr der Leobendorfer zunächst den Wiederbeginn, was Serkan Ciftci in der 52. Minute mit dem 2:0 bestrafte. Trotz des Zwei-Tore-Rückstands gaben sich die Leobendorfer nicht auf und machten weiter Druck.

Leobendorfer Aufholjagd und dramatische Schlussphase

Der Druck der Gäste zahlte sich in der 62. Minute fast aus, als der Schlussmann der Hollabrunner einen scharfen Weitschuss glänzend parierte. Doch in der 70. Minute erhielten die Leobendorfer einen Elfmeter zugesprochen, den Anes Dzilic sicher zum 2:1 verwandelte. Nur fünf Minuten später gab es erneut einen Elfmeter für die Leobendorfer, den Dzilic wieder erfolgreich zum 2:2 abschloss. Besonders sehenswert war dabei der präzise Schuss ins rechte Kreuzeck.

In der 81. Minute drückten die Leobendorfer weiter auf das Führungstor. Die Ereignisse überschlugen sich jedoch in den folgenden Minuten: Zuerst sah Osman Sari vom ATSV Hollabrunn in der 82. Minute die Rote Karte, gefolgt von seinem Mitspieler Ilija Golubovic in der 83. Minute. Die Hollabrunner mussten die letzten Minuten der Partie mit zwei Spielern weniger bestreiten.

Die Leobendorfer versuchten, die Überzahl zu nutzen, doch es blieb beim 2:2. Der Schlusspfiff ertönte nach 90 Minuten, und das Spiel endete mit einem Unentschieden. Beide Teams zeigten viel Einsatz und Leidenschaft, wobei die Leobendorfer trotz ihrer spielerischen Überlegenheit nicht über das Remis hinauskamen.

1. Klasse Nordwest: Hollabrunn : Leobendorf II - 2:2 (1:0)

75 Anes Dzilic 2:2

72 Anes Dzilic 2:1

52 Serkan Ciftci 2:0

8 Resul Ademi 1:0

