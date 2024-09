Spektakuläres Comeback: ATSV Hollabrunn feiert nach 0:3-Rückstand 4:3-Sieg

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 1. Klasse Nordwest gelang dem ATSV Hollabrunn ein atemberaubender 4:3-Sieg gegen den USV Niederleis. Nach einem 0:3-Rückstand bewiesen die Hollabrunner beeindruckende Moral und drehten das Spiel in den letzten Minuten. Die Zuschauer erlebten ein wahres Torfestival, das in der Nachspielzeit seinen Höhepunkt fand.

Niederleis dominiert die erste Halbzeit

Der ATSV Hollabrunn und der USV Niederleis lieferten sich anfangs eine ausgeglichene Partie, in der es zunächst wenig spektakuläre Aktionen gab. Erst in der 37. Minute fiel das erste Tor: Vogelsang brachte die Niederleiser mit einem präzisen Flachschuss aus rund 17 Metern in Führung. Diese knappe Führung nahmen die Gäste mit in die Halbzeitpause, nachdem es bis zur 35. Minute kaum nennenswerte Höhepunkte gab.

Nach dem Wiederanpfiff erhöhte der USV den Druck und belohnte sich in der 61. Minute mit dem 0:2 durch Hapl. Nur vier Minuten später folgte das 0:3 durch Weisi, und es schien, als wäre das Spiel bereits entschieden. Die Hollabrunner standen vor einer scheinbar unlösbaren Aufgabe.

Atemberaubendes Comeback des ATSV Hollabrunn

Doch der ATSV Hollabrunn gab sich nicht geschlagen und zeigte eine beeindruckende Moral. In der 77. Minute eröffnete Ciftci die Aufholjagd mit dem 1:3. Nur vier Minuten später gelang Kostic per Kopfball nach einer Freistoßvariante das 2:3. Die Spannung stieg und die Hollabrunner drängten auf den Ausgleich.

In der 83. Minute war es dann soweit: Ekinci sorgte mit seinem Treffer zum 3:3 für den viel umjubelten Ausgleich. Doch der ATSV Hollabrunn wollte mehr und setzte die Gäste weiter unter Druck. In der letzten Minute der regulären Spielzeit war es erneut Ciftci, der mit seinem zweiten Treffer zum 4:3 das Stadion in ein Tollhaus verwandelte.

Die Partie endete nach 92 Minuten mit einem 4:3-Sieg für den ATSV Hollabrunn, der mit dieser unglaublichen Aufholjagd einen wichtigen Sieg feiern konnte.

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Ryderer8 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.