Spektakulärer 4:2-Sieg für Obritz / Hadres-M. gegen Unterstinkenbrunn

Details Samstag, 28. September 2024 12:11

In einem aufregenden Spiel in der 7. Runde der 1. Klasse Nordwest (NÖ) setzte sich der Union Fußballclub Obritz / Hadres-M. mit 4:2 gegen den Sportverein Unterstinkenbrunn durch. Die Partie war geprägt von ständigen Führungswechseln und spannenden Toren, die die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielten. Besonders die Heim-Mannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung und konnte das Spiel letztendlich für sich entscheiden.

Frühe Tore und erste Halbzeit

Bereits in der 14. Minute brachte Christian Baier die Obritzer mit einem präzisen Schuss ins linke obere Eck mit 1:0 in Führung. Doch die Freude der Heim-Mannschaft währte nicht lange. Nur vier Minuten später, in der 18. Minute, glich David Nezveda für die Unterstinkenbrunner aus. Nezveda setzte sich nach einem schönen Spielzug durch und ließ dem Torwart der Obritzer keine Chance.

Der Ausgleich verlieh dem Spiel zusätzlichen Schwung, und die Gäste erhöhten den Druck auf die Defensive des Union Fußballclub Obritz. Dies zahlte sich in der 21. Minute aus, als Matthias Leisser einen Abwehrfehler eiskalt ausnutzte und zum 1:2 für die Unterstinkenbrunner einnetzte. Damit war das Spiel gedreht, und die Gäste lagen nun in Führung.

Doch die Obritzer zeigten Moral und kamen noch vor der Halbzeit zurück. In der 34. Minute gelang Christian Baier sein zweiter Treffer des Abends, als er nach einem perfekt getimten Pass den Ball ins Netz beförderte. Mit diesem 2:2 ging es in die Halbzeitpause, und beide Teams hatten sich eine kurze Verschnaufpause redlich verdient.

Entscheidende zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel spannend und offen. Beide Mannschaften hatten Chancen, doch es war Obritz / Hadres-M., das in der 58. Minute den erneuten Führungstreffer erzielte. Matthias Toifl sorgte mit einem kraftvollen Schuss aus der Distanz für das 3:2. Die Freude bei den Heim-Fans war groß, und die Obritzer schienen nun Oberwasser zu haben.

Die Unterstinkenbrunner versuchten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive der Obritzer stand sicher und ließ keine weiteren Chancen zu. In der 81. Minute machte Jiri Mica dann alles klar. Mit einem platzierten Schuss ins untere Eck erzielte er das 4:2 und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere Highlights, und nach drei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Der Union Fußballclub Obritz / Hadres-M. konnte sich über einen verdienten 4:2-Sieg freuen, während der Sportverein Unterstinkenbrunn trotz einer kämpferischen Leistung leer ausging.

Die Zuschauer wurden mit einem torreichen und spannenden Spiel belohnt, in dem beide Mannschaften ihr Können unter Beweis stellten. Mit diesem Sieg setzt sich Obritz / Hadres-M. in der Tabelle weiter oben fest, während Unterstinkenbrunn auswärts erneut ohne Punkte bleibt.

1. Klasse Nordwest: Obritz / Hadres-M. : Unterstinkenbrunn - 4:2 (2:2)

81 Jiri Mica 4:2

58 Matthias Toifl 3:2

34 Christian Baier 2:2

21 Matthias Leisser 1:2

18 David Nezveda 1:1

14 Christian Baier 1:0

