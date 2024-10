SC Stronsdorf bezwingt Pulkautal: Piswanger-Doppelpack sichert Auswärtssieg

Spielberichte

Ein spannendes Aufeinandertreffen in der 1. Klasse Nordwest fand seinen Höhepunkt in einer späten Entscheidung zugunsten des SC Stronsdorf. Trotz intensiver Bemühungen beider Mannschaften blieb die erste Halbzeit torlos, doch in der zweiten Halbzeit zeigten die Gäste aus Stronsdorf ihre Klasse. Patrick Piswanger avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner und sicherte seinem Team einen wertvollen Auswärtssieg gegen den Sportverein Eintracht Pulkautal. Der Endstand von 0:2 spiegelt die herausragende Leistung der Stronsdorfer in der Schlussphase wider.

Frimmel trifft drei Mal Aluminium

Zu Beginn des Spiels taten sich beide Mannschaften schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Pulkautal versuchte früh, Druck aufzubauen, aber die Stronsdorfer Abwehr stand sicher. Bereits in der 6. Minute sorgte Denis Frimmel für einen ersten Aufreger, als sein Distanzschuss die Latte traf. Die Pulkautaler konterten in der 20. Minute mit einer Gelegenheit, als Daniel Ranisavljevic nach einer Flanke frei zum Abschluss kam, jedoch den Ball nicht richtig traf.

Beide Teams zeigten gute Ansätze im Kombinationsspiel, doch scheiterten immer wieder an den starken Abwehrreihen. Ein Freistoß von Peter Kruty in der 37. Minute landete an der Stange und unterstrich das Pech der Pulkautaler in der ersten Halbzeit. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Stronsdorf eine Doppelchance durch Denis Frimmel, der zuerst per Kopf nach einer Flanke von links und auch mit dem Nachschuß an der linken Stange scheiterte. So ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Piswanger führt Stronsdorf zum Sieg

Nach der Halbzeitpause gingen beide Mannschaften unverändert in die zweite Hälfte. In der 47. Minute verfehlte Patrick Piswanger mit einem Schuss nur knapp das Ziel, doch dies sollte nicht seine letzte Chance bleiben. Das Spiel nahm in der zweiten Halbzeit an Intensität zu, und es waren die Stronsdorfer, die den ersten Treffer erzielten. In der 68. Minute vollendete Piswanger einen feinen Pass von Dominik Urbancok mit einem eleganten Lupfer über den herauslaufenden Eintracht-Torhüter Jörg Schaludek und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung.

Nur wenige Minuten später erhöhte Piswanger auf 0:2. Nach einem von Schaludek parierten Strafstoß von Dominik Urbancok war es Piswanger, der beim zweiten Nachschuss zur Stelle war und die Führung der Stronsdorfer ausbaute. Die Pulkautaler versuchten noch einmal alles, konnten aber die gut organisierte Abwehr der Gäste nicht mehr durchbrechen. Ein direkter Freistoß von Mark Liskowetz, der knapp über das Tor ging, war die letzte nennenswerte Chance der Stronsdorfer, ehe das Spiel nach 94 Minuten mit einem verdienten 0:2 für die Gäste endete.

Der SC Stronsdorf nahm somit drei Punkte mit nach Hause, während Eintracht Pulkautal trotz engagierter Leistung mit leeren Händen dastand. Besonders Patrick Piswanger wird den Abend in guter Erinnerung behalten, da seine beiden Tore den Unterschied in diesem umkämpften Match ausmachten.

AUFSTELLUNGEN:

Eintr. Pulkautal:

Jörg Schaludek - Benjamin Geischläger, Harun Uzun (Spielertrainer), Matthias Raab, Moritz Sulzberger - Matthias Dundler, Peter Kruty, Florian Eser (83. Fabian Wieninger), Michael Schwab (K/91. Nico Fürnkranz), Matthäus Macho - Daniel Ranisavljevic Ersatzspieler: Nico Fürnkranz, Jakob Pointner, Fabian Wieninger, Stefan Hackl, Wolfgang Hieß, Christoph Johannes Zeissl

Stronsdorf:

Michael Gehring - Julian Kronberger, Philip Kronberger, Christoph Lachmayer, Stefan Edelbauer (K) - Mark Liskowetz (83. Lukas Futschik), Fabian Petzina, Patrick Piswanger, Dominik Urbancok, Mario Charvat - Denis Frimmel

Ersatzspieler: Bernhard Machinek, Michael Jäger, Lukas Futschik, Florian Hartmann, Mario Lachmayer

Trainer: Ewald Jenisch

Gelbe Karten:

Peter Kruty (49. Foul), Benjamin Geischläger (70. Foul), Moritz Sulzberger (74. Kritik), Michael Schwab (79. Foul), Matthias Dundler (86. Unsportl.) bzw keine.

Schiedsrichter: Johann Usrael.

Sportplatz Pfaffendorf, 100 Zuseher.

1. Klasse Nordwest: Eintr. Pulkautal : Stronsdorf - 0:2 (0:0)

70 Patrick Piswanger 0:2

68 Patrick Piswanger 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.