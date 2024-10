Packender Schlagabtausch zwischen SV Hausleiten und SV Göllersdorf endet mit 4:3-Auswärtssieg

Spielberichte

In einer spannenden Auseinandersetzung der 8. Runde der 1. Klasse Nordwest traf der SV Hausleiten auf den SV Göllersdorf. Beide Teams zeigten sich von Beginn an in Torlaune und lieferten den Zuschauern ein torreiches Spektakel. Der Sportverein Göllersdorf konnte sich letztlich mit 4:3 durchsetzen und bescherte den Hausleitnern damit eine bittere Heimniederlage. Besonders die Angriffsreihen beider Mannschaften sorgten immer wieder für aufregende Momente und ließen keine Langeweile aufkommen.

Gäste gehen zwei Mal in Führung

Bereits in der Anfangsphase zeigte sich, dass beide Teams auf Sieg spielten. Nach einer guten Gelegenheit in der 11. Minute für die Göllersdorfer durch Balukh, der seinen Schuss knapp am Tor vorbeisetzte, fand der Ball schließlich in der 38. Minute den Weg ins Netz. Balukh erzielte den Führungstreffer für die Gäste. Die Hausleitner ließen sich jedoch nicht entmutigen und glichen nur vier Minuten später durch Überracker aus. Kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Unger für Göllersdorf den alten Abstand wieder her und sorgte für die 2:1-Führung der Gäste zur Halbzeit.

Torreiches Duell in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause erhöhten die Göllersdorfer den Druck und konnten durch einen Elfmeter von Unger in der 52. Minute ihre Führung auf 3:1 ausbauen. Der SV Hausleiten bewies jedoch Moral und nutzte in der 55. Minute einen katastrophalen Rückpass der Göllersdorfer aus, um durch Luca Sgarabottolo den Anschlusstreffer zum 2:3 zu erzielen. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur vier Minuten später schlug der SV Göllersdorf erneut zu: Eine Flanke von Kouril fand Balukh, der per Kopf zum 4:2 traf.

In der Schlussphase versuchten die Hausleitner noch einmal alles, um das Spiel zu drehen. In der 90. Minute bekamen sie die Möglichkeit, durch einen Elfmeter den Anschlusstreffer zu erzielen. Binder-Kipferl verwandelte sicher und verkürzte auf 3:4. Trotz einer weiteren Großchance für die Göllersdorfer durch Huber, der im eins gegen eins am Torhüter scheiterte, blieb es beim knappen Sieg für den Sportverein Göllersdorf. Das Spiel endete nach 93 Minuten voller Spannung und Dramatik.

