Obritz kämpft sich zum Punkt gegen Göllersdorf

Details Samstag, 21. August 2021 07:56

1. Klasse Nordwest: Der UFC Obritz trennte sich an diesem Freitag vom SV Göllersdorf mit 2:2. Die Gäste sahen sich schon als Sieger, denn sie nannten eine 2:0-Führung ihr Eigen. Doch vor knapp 80 Fans holten die Hausherren auf und erkämpften sich noch einen Punkt.

Es dauerte nicht lange bis die Zuschauer die den ersten Treffer zu sehen bekamen. Für den Führungstreffer von Göllersdorf zeichnete Rafael Riedl verantwortlich (11.). Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Tomas Gistinger aufseiten des Gastes das 0:2 (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Doppelschlag zum Ausgleich

In Halbzeit zwei gaben die Gastgeber aus Obritz aber nicht auf und zeigten Moral. David Jukl war zur Stelle und markierte zwanzig Minuten vor Schluss das 1:2 von Obritz (70.). Den Gastgebern gelang mithilfe des SV Göllersdorf der Ausgleich, als Lukas Haslinger das Leder in das eigene Tor lenkte (73.). Kurz darauf sah Lukas Gattermann (Obritz) noch die Gelb-Rote Karte (76.). Mit dem Schlusspfiff beendete der Schiedsrichter den schwachen zweiten Durchgang von Göllersdorf, in dem der UFC Obritz sich ein Unentschieden erkämpft hatte.

Nach 2 Spieltagen stehen beide Vereine mit 4 Punkten oben in der Tabelle.

1. Klasse Nordwest: UFC Obritz – SV Göllersdorf, 2:2 (0:2)

11 Rafael Riedl 0:1

40 Tomas Gistinger 0:2

70 David Jukl 1:2

73 Eigentor durch Lukas Haslinger 2:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!