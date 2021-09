Sieg in Großmugl: Göllersdorf zurück in der Spur

Details Montag, 20. September 2021 04:05

1. Klasse Nordwest: Ein Tor machte den Unterschied – der SV Göllersdorf siegte mit 2:1 gegen die ÖTSU Großmugl. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

100 Zuschauer sahen, wie Daniel Engelberger in der 36. Minute das 1:0 für Göllersdorf markierte. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gast, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Göllersdorf feiert Auswärtssieg

Josef Ulzer versenkte die Kugel zum 2:0 für den SV Göllersdorf (53.) Danijel Jovanovic verkürzte für Großmugl später in der 63. Minute auf 1:2. Mehr sollte den Hausherren nicht mehr gelingen. Als der Schiedsrichter die Begegnung schließlich abpfiff, waren die Gastgeber vor heimischer Kulisse mit 1:2 geschlagen.

Die ÖTSU Großmugl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Zu Hause ist Sand im Getriebe: Großmugl ist in der bisherigen Saison daheim noch ohne Sieg. Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz der ÖTSU Großmugl derzeit nicht. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Großmugl alles andere als positiv. Nur einmal ging die ÖTSU Großmugl in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Göllersdorf holte auswärts bisher nur vier Zähler. Durch die drei Punkte verbesserte sich der SV Göllersdorf im Tableau auf die achte Position. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Göllersdorf bei. Der SV Göllersdorf beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

1. Klasse Nordwest: ÖTSU Großmugl – SV Göllersdorf, 1:2 (0:1)

36 Daniel Engelberger 0:1

53 Josef Ulzer 0:2

63 Danijel Jovanovic 1:2

