Leobendorf II unterliegt dem SV Spillern: Anschlusstor von Emeder bleibt nur ein Ehrentreffer

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:25

1. Klasse Nordwest: Durch ein 4:1 holten sich die Gäste vor rund 200 Besuchern drei Punkte bei der Zweitvertretung von Leobendorf. Auf dem Papier ging der SV Spillern als Favorit ins Spiel gegen den SV Leobendorf II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Das erste Tor des Spiels ging an Spillern. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Leobendorf II, denn Unglücksrabe Deniz Karadas beförderte den Ball ins eigene Netz (35.). Noch in der ersten Hälfte erhöhte der SV Spillern durch einen Treffer von Lukas Kopriva auf 2:0 (37.). Benjamin Emeder traf zum 1:2 zugunsten des SV Leobendorf II (38.). Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung des SV Spillern bestehen.

Souveräner Auswärtserfolg

Antonio Dolibasic schoss die Kugel zum 3:1 für Spillern über die Linie (51.). Alessandro Schießer vom SV Spillern gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (93.). Schlussendlich reklamierte Spillern einen Sieg in der Fremde für sich und wies Leobendorf II in die Schranken.

Der SV Leobendorf II bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die Gastgeber mussten schon 24 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. In dieser Saison sammelte der SV Leobendorf II bisher drei Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Der SV Spillern holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Mit dem Dreier sprang der SV Spillern auf den dritten Platz der 1. Klasse Nordwest. Spillern präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 21 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SV Spillern. Der SV Spillern verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Spillern ist seit vier Spielen unbezwungen.

1. Klasse Nordwest: SV Leobendorf II – SV Spillern, 1:4 (1:2)

35 Eigentor durch Deniz Karadas 0:1

37 Lukas Kopriva 0:2

38 Benjamin Emeder 1:2

51 Antonio Dolibasic 1:3

93 Alessandro Schiesser 1:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!