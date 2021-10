Göllersdorf bezwingt Hausleiten: Kubecek-Treffer bedeutet Sieg in letzter Minute

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:27

1. Klasse Nordwest: Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SV Göllersdorf und dem SV Hausleiten, die vor etwa 160 Besuchern mit 2:1 endete. Göllersdorf hat mit dem Sieg über den SV Hausleiten einen Coup gelandet.

Rafael Riedl brachte den SV Göllersdorf in der 25. Minute nach vorn. Ein Tor mehr für die Gastgeber machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Hausleitens Matthias Überraker markierte in Minute 69 per Strafstoß den 1:1-Ausgleich. Vaclav Kubecek machte die Überraschung in der Nachspielzeit (94.) perfekt und brachte Göllersdorf ebenfalls vom Elferpunkt in Führung. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV Göllersdorf den SV Hausleiten 2:1.

Zwei Elfmeter in Halbzeit zwei

Nach dem errungenen Dreier hat Göllersdorf Position sieben der 1. Klasse Nordwest inne. Drei Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat der SV Göllersdorf derzeit auf dem Konto.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt der SV Hausleiten in der Tabelle stabil. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Hausleiten bisher sechs Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Der SV Hausleiten baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Samstag reist Göllersdorf zum ASV Asparn/Zaya, zeitgleich empfängt der SV Hausleiten den SC Stronsdorf.

1. Klasse Nordwest: SV Göllersdorf – SV Hausleiten, 2:1 (1:0)

25 Rafael Riedl 1:0

69 Matthias Ueberraker 1:1

94 Vaclav Kubecek 2:1

