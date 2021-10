SV Spillern verliert Spitzenspiel gegen Muckendorf/Zeiselmauer

Details Montag, 18. Oktober 2021 03:19

1. Klasse Nordwest: Bei Muckendorf/Zeiselmauer gab es für Spillern nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel vor rund 80 Fans knapp mit 1:2. Hundertprozentig überzeugen konnte Muckendorf/Z. dabei jedoch nicht.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Felix Greul versenkte die Kugel zum 1:0 (50.). Der SV Spillern musste den Treffer von Marco Friedrich zum 2:0 hinnehmen (66.). Antonio Dolibasic war zur Stelle und markierte das 1:2 des SV Spillern (75.). In den 90 Minuten war der USC Muckendorf/Zeiselmauer im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Spillern und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Tore erst in Halbzeit zwei

Der Angriff von Muckendorf/Zeiselmauer wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 29-mal zu. Mit dem Sieg knüpfte Muckendorf/Z. an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert das Heimteam sechs Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der USC Muckendorf/Zeiselmauer seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Der SV Spillern holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Vier Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat der SV Spillern derzeit auf dem Konto.

Muckendorf/Zeiselmauer setzte sich mit diesem Sieg von Spillern ab und nimmt nun mit 20 Punkten den dritten Rang ein, während der SV Spillern weiterhin 15 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag trifft Muckendorf/Z. auf den UFC Obritz, der SV Spillern spielt am selben Tag gegen den SC Sparkasse Enzersfeld/W.

1. Klasse Nordwest: USC Muckendorf/Zeiselmauer – SV Spillern, 2:1 (0:0)

50 Felix Greul 1:0

66 Marco Friedrich 2:0

75 Antonio Dolibasic 2:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!