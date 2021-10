Sieg beim SV Spillern: SC Enzersfeld/W. verteidigt die Tabellenführung

Details Samstag, 23. Oktober 2021 03:26

1. Klasse Nordwest: Der SV Spillern und der SC Sparkasse Enzersfeld/W. lieferten sich vor rund 120 Zuschauern ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass der SV Spillern eine Niederlage kassierte.

Pavel Novotny schoss für den SC Enzersfeld/W. in der achten Minute das erste Tor. Mahir Selimovic traf zum 1:1 zugunsten von Spillern (30.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause.

Anschlusstreffer kurz vor Schluss

Lukas Pabisch versenkte den Ball in der 48. Minute im Netz des SV Spillern. Constantin Gamperl erhöhte den Vorsprung von Enzersfeld nach 50 Minuten auf 3:1. Wenige Minuten später verkürzte der SV Spillern auf 2:3 (89.). Am Schluss siegte der SC Sparkasse Enzersfeld/W. gegen die Heimmannschaft.

Trotz der Niederlage belegt Spillern weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Vier Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der SV Spillern derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich der SV Spillern weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Der SC Enzersfeld/W. stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Mit beeindruckenden 34 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der 1. Klasse Nordwest. Die Saison des Tabellenführers verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Enzersfeld nun schon neun Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Der SC Sparkasse Enzersfeld/W. erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Während Spillern am nächsten Sonntag (14:00 Uhr) beim SV Hausleiten gastiert, duelliert sich der SC Enzersfeld/W. zeitgleich mit dem UFC Obritz.

1. Klasse Nordwest: SV Spillern – SC Sparkasse Enzersfeld/W, 2:3 (1:2)

8 Pavel Novotny 0:1

30 Mahir Selimovic 1:1

48 Lukas Pabisch 1:2

50 Constantin Gamperl 1:3

89 Alessandro Schiesser 2:3

