Asparn/Z. feiert ersten Saisonsieg - Niederleis seit sechs Spielen sieglos

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 03:18

1. Klasse Nordwest: Der ASV Asparn/Zaya erreichte vor rund 90 Fans einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den USV Niederleis. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Asparn/Zaya wusste zu überraschen.

Branko Majic brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des Tabellenletzten über die Linie (11.). Niederleis war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Das 2:0 durch Jan Köppel ließ den ASV Asparn/Zaya zum zweiten Mal im Match jubeln (47.). Christoph Klapka verkürzte für den USV Niederleis später in der 56. Minute auf 1:2. Majic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (65.). Nico Huber besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Asparn/Zaya (78.). Nach 82 Minuten musste Asparns Raphael Idinger mit einer Gelb-Roten Karte früher in die Kabinen. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der ASV Asparn/Zaya Niederleis 4:1.

Endlich der erste Saisonsieg

Asparn/Zaya muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für die Gastgeber keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Mit erschreckenden 34 Gegentoren stellt der ASV Asparn/Zaya die schlechteste Abwehr der Liga. Asparn/Zaya fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. In den letzten fünf Partien ließ der ASV Asparn/Zaya zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

Trotz der Niederlage belegt der USV Niederleis weiterhin den zwölften Tabellenplatz. Die Offensive des Gasts strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Niederleis bis jetzt erst 14 Treffer erzielte. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des USV Niederleis alles andere als positiv. Seit sechs Spielen wartet Niederleis schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Am kommenden Sonntag tritt Asparn/Zaya beim SV Spillern an, während der USV Niederleis zwei Tage zuvor den SV Göllersdorf empfängt.

1. Klasse Nordwest: ASV Asparn/Zaya – USV Niederleis, 4:1 (1:0)

11 Branko Majic 1:0

47 Jan Koeppel 2:0

56 Christoph Klapka 2:1

65 Branko Majic 3:1

78 Nico Huber 4:1

