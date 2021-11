Muckendorf/Zeiselmauer zerlegt St. Andrä-Wördern

Details Sonntag, 07. November 2021 02:54

1. Klasse Nordwest: Muckendorf/Zeiselmauer fertigte Andrä-Wördern am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 7:0 ab. Muckendorf/Z. hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding vor rund 300 Besuchern sicher nach Hause zu bringen.

Felix Greul brachte den Gast in der neunten Spielminute in Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Simon Rousavy den Vorsprung des USC Muckendorf/Zeiselmauer. Nik Ablinger vollendete zum dritten Tagestreffer in der 15. Spielminute. Muckendorf/Zeiselmauer baute die Führung aus, indem Tunahan Can zwei Treffer nachlegte (40./43.). St. Andrä/W. sah in Durchgang eins kein Land und lag zur Pause unaufholbar zurück.

Ablinger mit Dreierpack

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Ablinger schnürte einen Doppelpack (63./64.), sodass Muckendorf/Z. fortan mit 7:0 führte. Schlussendlich setzte sich der USC Muckendorf/Zeiselmauer mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Der SV St. Andrä-Wördern stellt die anfälligste Defensive der 1. Klasse Nordwest und hat bereits 41 Gegentreffer kassiert. Der Gastgeber befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Muckendorf/Zeiselmauer weiter im Abstiegssog. Im Sturm von Andrä-Wördern stimmt es ganz und gar nicht: 16 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich St. Andrä/W. schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SV St. Andrä-Wördern entschied kein einziges der letzten fünf Spiele für sich.

Muckendorf/Z. belegt mit 24 Punkten den dritten Platz. Erfolgsgarant des USC Muckendorf/Zeiselmauer ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 40 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Muckendorf/Zeiselmauer sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Muckendorf/Z. befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 27.03.2022 empfängt Andrä-Wördern dann im nächsten Spiel den SC Sparkasse Enzersfeld/W, während der USC Muckendorf/Zeiselmauer am gleichen Tag bei der Reserve des SV Leobendorf antritt.

1. Klasse Nordwest: SV St. Andrä-Wördern – USC Muckendorf/Zeiselmauer, 0:7 (0:5)

9 Felix Greul 0:1

12 Simon Rousavy 0:2

15 Nik Ablinger 0:3

40 Tunahan Can 0:4

43 Tunahan Can 0:5

63 Nik Ablinger 0:6

64 Nik Ablinger 0:7

