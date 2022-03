Unterstinkenbrunn rettet einen Punkt gegen Hausleiten

Details Sonntag, 27. März 2022 00:18

1. Klasse Nordwest: Unterstinkenbrunn und der SV Hausleiten trennten sich vor rund 120 Besucher mit einem 2:2-Unentschieden. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel bei Hausleiten hatte der SV Unterstinkenbrunn schlussendlich mit 6:3 gewonnen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Patrick Mikolasek sein Team bereits in der zweiten Minute. Lange währte die Freude des SV Hausleiten nicht, denn schon in der achten Minute schoss Ondrej Zybal den 1:1-Ausgleichstreffer für Unterstinkenbrunn. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Martin Mihalik in der 20. Minute, als er erneut zur Führung traf. Komfortabel war die Pausenführung des SV Hausleiten nicht, aber immerhin ging der Gast mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Der SV Unterstinkenbrunn brachte das Netz in Minute 79 für den Ausgleich zum Zappeln. Lukas Klimes war der erfolgreiche Torschütze. Schließlich gingen Unterstinkenbrunn und Hausleiten mit einer Punkteteilung auseinander.

Verlorene Punkte im Titelrennen

Nach 14 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den SV Unterstinkenbrunn 22 Zähler zu Buche. Der Gastgeber erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Nach 14 gespielten Runden gehen bereits 27 Punkte auf das Konto des SV Hausleiten und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Die Offensivabteilung des SV Hausleiten funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 38-mal zu. Acht Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat Hausleiten momentan auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist Unterstinkenbrunn zum ASV Asparn/Zaya, zeitgleich empfängt der SV Hausleiten den SV St. Andrä-Wördern.

1. Klasse Nordwest: SV Unterstinkenbrunn – SV Hausleiten, 2:2 (1:2)

79 Lukas Klimes 2:2

20 Martin Mihalik 1:2

8 Ondrej Zybal 1:1

2 Patrick Mikolasek 0:1