Remis zwischen Stronsdorf und Spillern

1. Klasse Nordwest: Etwas mehr als 70 Fans kamen ins Hirschenbergstadion nach Stronsdorf. Am Samstag kam der SV Spillern bei Stronsdorf nicht über ein 2:2 hinaus. Der SC Stronsdorf zog sich gegen Spillern achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Der SV Spillern hatte im Hinspiel mit 3:0 gewonnen.

Die Gastgeber kamen schnell ins Spiel. Für den frühen Führungstreffer von Stronsdorf zeichnete Kevin Seiter verantwortlich (9.). Der SV Spillern war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Lange Zeit hielt die knappe Führung der Stronsdorfer. Doch dann musste der SC Stronsdorf den Treffer von Armin Kamenjasevic zum 1:1 hinnehmen (80.). Das gab den Gästen neuen Schwung und so schlugen sie gleich darauf nochmal zu. Tunahan Can brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Spillern über die Linie (83.). Doch auch die Hausherren waren nicht gewillt das Spiel aufzugeben. Seiter sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff per Strafstoß den Ausgleich, als er in der 89. Minute ins Schwarze traf. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 2:2 schließlich abpfiff.

Turbulente Schlussphase

Stronsdorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Fünf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich der SC Stronsdorf weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Der SV Spillern holte auswärts bisher nur elf Zähler. Sicherlich ist das Ergebnis für den Gast nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang. Sieben Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat der SV Spillern momentan auf dem Konto. Spillern blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) gastiert Stronsdorf beim UFC Obritz, der SV Spillern empfängt zeitgleich den USV Niederleis.

1. Klasse Nordwest: SC Stronsdorf – SV Spillern, 2:2 (1:0)

89 Kevin Seiter 2:2

83 Tunahan Can 1:2

80 Armin Kamenjasevic 1:1

9 Kevin Seiter 1:0