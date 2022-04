Mit dem Schlusspfiff: Gaubitsch bezwingt Niederleis

Details Montag, 04. April 2022 01:35

1. Klasse Nordwest: Im Spiel des USV Niederleis gegen den UFC Gaubitsch gab es in der Buschberg-Arena vor etwa 100 Fans Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit dem UFC Gaubitsch beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

Die ersten 45 Minuten gehörten ganz klar den Gästen aus Gaubitsch. Jaromir Grim brachte Gaubitsch in der 16. Minute in Front. Für das 2:0 des UFC Gaubitsch zeichnete Marc Wolf verantwortlich (34.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Nach dem Pausentee konnten die Gastgeber aber ihr Spiel deutlich erfolgreicher gestalten. Dominik Halamka witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für Niederleis ein (51.). Die komfortable Halbzeitführung des UFC Gaubitsch hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Tomas Kytlica schoss den 2:2-Ausgleich in der 70. Spielminute. In Minute 90 sah Andreas Wittmann nach einer Tätlichkeit glatt Rot. Für Gaubitsch endete das Spiel, bei dem sich fast alle mit einem Unentschieden als Endstand arrangiert hatten, doch noch mit einem Sieg, weil Grim in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt aus erfolgreich war. Letzten Endes ging der UFC Gaubitsch im Duell mit Niederleis als Sieger hervor.

Last-Minute-Sieg

Der USV Niederleis findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Das Heimteam musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Niederleis insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der USV Niederleis baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der UFC Gaubitsch im Klassement nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Gaubitsch verbuchte insgesamt drei Siege, acht Remis und vier Niederlagen. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg des UFC Gaubitsch, der nach nunmehr zehn sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist dem UFC Gaubitsch zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Am nächsten Sonntag reist Niederleis zum SV Spillern, zeitgleich empfängt Gaubitsch den USC Muckendorf/Zeiselmauer.

1. Klasse Nordwest: USV Niederleis – UFC Gaubitsch, 2:3 (0:2)

92 Jaromir Grim 2:3

70 Tomas Kytlica 2:2

51 Dominik Halamka 1:2

34 Marc Wolf 0:2

16 Jaromir Grim 0:1