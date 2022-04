Negativserie bei Stronsdorf geht auch in Obritz weiter

Details Samstag, 09. April 2022 01:59

1. Klasse Nordwest: Rund 100 Besucher kamen ins Buchbergstadion nach Obritz. Die Differenz von einem Treffer brachte Obritz gegen Stronsdorf den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Einen packenden Auftritt legte der UFC Obritz dabei jedoch nicht hin. Im Hinspiel hatte es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaften hatten sich mit einem 1:1 voneinander getrennt.

Die Anfangsphase verlief torlos. Stefan Ruhdorfer brachte den Ball dann zum 1:0 zugunsten von Obritz über die Linie (18.). Mit einem Tor Vorsprung für das Heimteam ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In MInute 56 sah Lukas Gattermayer (Obritz) nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Felix Autrieth erhöhte für den UFC Obritz dann in Unterzahl auf 2:0 (76.). Die Gäste versuchten aber nochmals Zählbares zu kreieren. In der 79. Minute erzielte Johannes Stacher das 1:2 für den SC Stronsdorf. Schließlich strich Obritz die Optimalausbeute gegen den Gast ein.

Obritz setzt sich ab

Der UFC Obritz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für Obritz keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Sechs Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat der UFC Obritz momentan auf dem Konto.

Stronsdorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Fünf Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der SC Stronsdorf derzeit auf dem Konto. Stronsdorf verliert weiter an Boden und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Am nächsten Sonntag reist Obritz zum USV Niederleis, zeitgleich empfängt der SC Stronsdorf den SV Unterstinkenbrunn.

1. Klasse Nordwest: UFC Obritz – SC Stronsdorf, 2:1 (1:0)

79 Johannes Stacher 2:1

76 Felix Autrieth 2:0

18 Stefan Ruhdorfer 1:0