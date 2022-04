Deutlicher Erfolg des SV Spillern gegen UFC Gaubitsch

Details Samstag, 16. April 2022 00:54

1. Klasse Nordwest: Etwa 100 Fans wollten das Spiel der 17. Runde sehen. Der SV Spillern erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den UFC Gaubitsch. Der SV Spillern ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den UFC Gaubitsch einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte Gaubitsch mit einem 2:0 die Punkte daheim behalten.

Marin Pozgain trug sich in der achten Spielminute mit einem Elfmetertreffer in die Torschützenliste ein. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Hakki Yilmaz zum 2:0 zugunsten von Spillern (41.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine. Spillerns Aleksandar Vasic musste nach 72 Minuten mit der Ampelkarte vom Platz. Doch das hinderte die Gastgeber nicht weiter offensiv zu agieren. Niclas Pidner stellte schließlich in der 88. Minute den 3:0-Sieg für den SV Spillern sicher. Am Schluss schlug der SV Spillern den UFC Gaubitsch vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Spillern weiter oben dabei

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Spillern in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Der SV Spillern verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der SV Spillern konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Der UFC Gaubitsch holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Der Gast findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Mit nur 14 Treffern stellt Gaubitsch den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Nordwest. Drei Siege, acht Remis und sechs Niederlagen hat der UFC Gaubitsch momentan auf dem Konto. In den letzten Partien hatte der UFC Gaubitsch kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Kommende Woche tritt Spillern beim UFC Obritz an (Sonntag, 16:30 Uhr), parallel genießt Gaubitsch Heimrecht gegen den SC Sparkasse Enzersfeld/W.

1. Klasse Nordwest: SV Spillern – UFC Gaubitsch, 3:0 (2:0)

88 Niclas Pidner 3:0

41 Hakki Yilmaz 2:0

8 Marin Pozgain 1:0