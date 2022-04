Leobendorf II triumphiert bei Asparn/Zaya

Details Sonntag, 17. April 2022 01:50

1. Klasse Nordwest: Knapp 90 Zuschauer kamen nach Asparn/Zaya um das Spiel gegen Leobendorf II zu sehen. Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die die Reserve des SV Leobendorf mit 2:1 gegen den ASV Asparn/Zaya für sich entschied. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Leobendorf II. Das Hinspiel hatte der Gast deutlich mit 4:0 gewonnen.

Der SV Leobendorf II ging durch Mahir Selimovic in der 15. Minute in Führung. Komfortabel war die Pausenführung von Leobendorf II nicht, aber immerhin ging der SV Leobendorf II mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Leobendorfs Philipp Schöller führte schließlich das 2:0 herbei (64.). Nico Huber verkürzte für Asparn/Zaya später in der 73. Minute auf 1:2. Die 1:2-Heimniederlage des Tabellenletzten war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Für Asparn/Zaya wird es langsam eng

Die Gastgeber müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Angriff weist der ASV Asparn/Zaya deutliche Schwächen auf, was die nur 17 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich Asparn/Zaya schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der ASV Asparn/Zaya ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Für den SV Leobendorf II ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit sieben Siegen weist die Bilanz von Leobendorf II genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Am nächsten Sonntag reist Asparn/Zaya zur ÖTSU Großmugl, zeitgleich empfängt der SV Leobendorf II den SV Göllersdorf.

1. Klasse Nordwest: ASV Asparn/Zaya – SV Leobendorf II, 1:2 (0:1)

73 Nico Huber 1:2

64 Philipp Schoeller 0:2

15 Mahir Selimovic 0:1