Kantersieg in Gaubitsch! Der SC Enzersfeld/W. weiter auf Aufstiegskurs

1. Klasse Nordwest: Der SC Enzersfeld/W. setzte sich vor etwa 80 Besuchern standesgemäß gegen den UFC Gaubitsch mit 5:1 durch. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Enzersfeld löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Schon im Hinspiel hatte der Tabellenführer die Oberhand behalten und einen 5:1-Erfolg davongetragen.

Mario Lipphart brachte die Gäste schon in der achten Minute in Front. Dann mussten die Gastgeber die Klasse eines Mannes anerkennen. In Topform präsentierte sich nämlich Kevin Steiner, der einen lupenreinen Hattrick markierte (18./24./43.) und Gaubitsch einen schweren Schlag versetzte. Das überzeugende Auftreten des SC Sparkasse Enzersfeld/W. fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. In der 55. Minute legte Lukas Gassler zum 5:0 zugunsten des SC Enzersfeld/W. nach. Pavel Novotny erzielte in der 72. Minute den Ehrentreffer für den UFC Gaubitsch. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann Enzersfeld gegen den UFC Gaubitsch.

Steiner erzielt lupenreinen Hattrick

Gaubitsch findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Mit nur 15 Treffern stellen die Gastgeber den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Nordwest. Drei Siege, acht Remis und sieben Niederlagen hat der UFC Gaubitsch derzeit auf dem Konto. Der UFC Gaubitsch taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Nach 17 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den SC Sparkasse Enzersfeld/W. 39 Zähler zu Buche. Prunkstück des SC Enzersfeld/W. ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 16 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Enzersfeld ist seit vier Spielen unbezwungen.

Am Sonntag muss Gaubitsch beim UFC Obritz ran, zeitgleich wird der SC Sparkasse Enzersfeld/W. vom SV Hausleiten in Empfang genommen.

1. Klasse Nordwest: UFC Gaubitsch – SC Sparkasse Enzersfeld/W, 1:5 (0:4)

72 Pavel Novotny 1:5

55 Lukas Gassler 0:5

43 Kevin Steiner 0:4

24 Kevin Steiner 0:3

18 Kevin Steiner 0:2

8 Mario Lipphart 0:1