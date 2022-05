Spitzenspiel zwischen Hausleiten und Enzersfeld/W. endet Remis

Details Sonntag, 01. Mai 2022 05:18

1. Klasse Nordwest: Im Spiel SV Hausleiten gegen den SC Enzersfeld/W. trennten sich die Gegner vor rund 120 Zuschauern mit einem 2:2-Remis. Der vermeintlich leichte Gegner war Hausleiten mitnichten. Der SV Hausleiten kam gegen Enzersfeld zu einem achtbaren Remis. Ein Punkt hüben, ein Punkt drüben – so hatte die Ausbeute der beiden Mannschaften beim 1:1-Unentschieden im Hinspiel gelautet.

Kevin Steiner versenkte die Kugel zum 1:0 (15.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Richard Strauss die Führung des SC Sparkasse Enzersfeld/W. sogar auf 2:0 aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Doch die Gastgeber hatten in Halbzeit zwei vor allem Moral. Philipp Mayer traf zum 1:2 zugunsten des SV Hausleiten (48.). Die komfortable Halbzeitführung des SC Enzersfeld/W. hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Patrick Mikolasek schoss den 2:2-Ausgleich in der 67. Spielminute. In der Nachspielzeit sah Enzersfelds Lukas Gottwald wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (90+3.). Der Spitzenreiter wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als dem SV Hausleiten die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Hausleiten macht Titelkampf nochmal spannend

Hausleiten bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Die Offensive des Gastgebers in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Enzersfeld war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 47-mal schlugen die Angreifer des SV Hausleiten in dieser Spielzeit zu. Zehn Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der SV Hausleiten derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ Hausleiten zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Nach 18 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den SC Sparkasse Enzersfeld/W. 40 Zähler zu Buche. Offensiv sticht der Gast in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 50 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Seit fünf Begegnungen hat der SC Enzersfeld/W. das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nächster Prüfstein für den SV Hausleiten ist der UFC Gaubitsch auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 16:30). Enzersfeld misst sich zur selben Zeit mit dem ASV Asparn/Zaya.

1. Klasse Nordwest: SV Hausleiten – SC Sparkasse Enzersfeld/W, 2:2 (0:2)

67 Patrick Mikolasek 2:2

48 Philipp Mayer 1:2

42 Richard Strauss 0:2

15 Kevin Steiner 0:1