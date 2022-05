Leobendorf II siegt gegen Niederleis souverän

Details Sonntag, 08. Mai 2022 01:18

1. Klasse Nordwest: Die Reserve des SV Leobendorf kam gegen den USV Niederleis vor mehr als 100 Besuchern zu einem klaren 6:3-Erfolg. Leobendorf II erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Das Heimteam hatte mit 2:1 die Oberhand behalten.

Zdenek Horak brachte Niederleis nach 21 Minuten die 1:0-Führung. Markus Bartl traf vom Elfmeterpunkt aus zum 1:1 zugunsten des SV Leobendorf II (34.). Emir Salihovic machte in der 38. Minute das 2:1 von Leobendorf II perfekt. Der SV Leobendorf II nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Martin Duris schoss für den USV Niederleis in der 47. Minute das zweite Tor und glich erneut aus. Dominik Haselmayr (50./56.) und Uros Krusic (52.) sorgten dafür, dass Leobendorf II überraschend klar mit 5:2 führte. Der sechste Streich des SV Leobendorf II war Salihovic vorbehalten (65.). Mit dem Elfmeter-Treffer zum 3:6 in der 87. Minute machte Duris zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Leobendorf II war jedoch weiterhin gewaltig. Am Schluss fuhr der SV Leobendorf II gegen Niederleis auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Niederleis rutscht weiter ab

Die Trendkurve von Leobendorf II geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang sieben, mittlerweile hat man Platz drei der Rückrundentabelle inne. Trotz des Sieges bleibt der SV Leobendorf II auf Platz sechs. Leobendorf II sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und sieben Niederlagen dazu. Durch den klaren Erfolg über den USV Niederleis ist der SV Leobendorf II weiter im Aufwind.

Nach 20 absolvierten Begegnungen nimmt Niederleis den elften Platz in der Tabelle ein. Nun musste sich der Gast schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der USV Niederleis taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) reist Leobendorf II zum SV Spillern, gleichzeitig begrüßt Niederleis die ÖTSU Großmugl auf heimischer Anlage.

1. Klasse Nordwest: SV Leobendorf II – USV Niederleis, 6:3 (2:1)

87 Martin Duris 6:3

65 Emir Salihovic 6:2

56 Dominik Haselmayr 5:2

52 Uros Krusic 4:2

50 Dominik Haselmayr 3:2

47 Martin Duris 2:2

38 Emir Salihovic 2:1

34 Markus Bartl 1:1

21 Zdenek Horak 0:1