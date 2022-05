Muckendorf/Zeiselmauer holt drei Punkte beim SC Stronsdorf

Details Samstag, 14. Mai 2022 01:43

1. Klasse Nordwest: Rund 85 Zuschauer kamen ins Hirschnbergstadion nach Stronsdorf. Mit 1:5 verlor Stronsdorf am vergangenen Freitag deutlich gegen Muckendorf/Zeiselmauer. Muckendorf/Z. hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gäste alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte der Tabellenführer den Heimvorteil gehabt und mit 3:0 gesiegt.

Die Gäste legten gut los. Marco Friedrich ließ sich in der fünften Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für den USC Muckendorf/Zeiselmauer. Felix Greul traf noch vor der Pause zum 2:0 zugunsten von Muckendorf/Zeiselmauer (35.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Petr Matousek sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 5:0 (48./60./74.) aus der Perspektive von Muckendorf/Z. In der Schlussphase gelang Jakub Petr noch der Ehrentreffer für den SC Stronsdorf (83.). Am Ende nahm der USC Muckendorf/Zeiselmauer beim Heimteam einen Auswärtssieg mit.

Hattrick! Matousek der Held des Tages

Trotz der Schlappe behält Stronsdorf den neunten Tabellenplatz bei. Der SC Stronsdorf kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Stronsdorf etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte der SC Stronsdorf.

Die errungenen drei Zähler gingen für Muckendorf/Zeiselmauer einher mit der Übernahme der Tabellenführung. 59 Tore – mehr Treffer als Muckendorf/Z. erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Nordwest. Mit dem Sieg baute Muckendorf/Zeiselmauer die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der USC Muckendorf/Zeiselmauer 13 Siege, fünf Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Seit zehn Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Muckendorf/Z. zu besiegen.

Am nächsten Sonntag reist Stronsdorf zum SC Sparkasse Enzersfeld/W, zeitgleich empfängt der USC Muckendorf/Zeiselmauer den USV Niederleis.

1. Klasse Nordwest: SC Stronsdorf – USC Muckendorf/Zeiselmauer, 1:5 (0:2)

83 Jakub Petr 1:5

74 Petr Matousek 0:5

60 Petr Matousek 0:4

48 Petr Matousek 0:3

35 Felix Greul 0:2

5 Marco Friedrich 0:1