Stronsdorf zwingt Göllersdorf in die Knie

1. Klasse Nordwest: 95 Fans wurden im Hirschenbergstadion gezählt. Der SC Stronsdorf gewann das Samstagsspiel gegen den SV Göllersdorf mit 4:2. Stronsdorf hat mit dem Sieg über Göllersdorf einen Coup gelandet. Im Hinspiel hatte der SC Stronsdorf auswärts einen 4:0-Sieg verbucht.

Lukas Futschik brachte die Heimmannschaft in der 19. Minute nach vorn. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Adin Tahirovic das 2:0 nach (42.). Mit der Führung für Stronsdorf ging es in die Kabine. Den Vorsprung des SC Stronsdorf ließ Christoph Lachmayer in der 49. Minute mit einem Elfmetertreffer anwachsen. Niklas Raberger verkürzte für den SV Göllersdorf später in der 57. Minute auf 1:3. Jakub Petr brachte Stronsdorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (75.). Mit dem Treffer zum 2:4 in der 88. Minute machte Raberger zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zum SC Stronsdorf war jedoch weiterhin groß. Am Schluss schlug Stronsdorf Göllersdorf vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Stronsdorf klettert auf Platz zehn

Der SC Stronsdorf findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Stronsdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, vier Unentschieden und 14 Pleiten. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim SC Stronsdorf. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei.

Der SV Göllersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste befinden sich mit 32 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Göllersdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) reist Stronsdorf zum UFC Gaubitsch, gleichzeitig begrüßt der SV Göllersdorf den USV Niederleis auf heimischer Anlage.

