Muckendorf/Zeiselmauer zerlegt Unterstinkenbrunn

Details Montag, 13. Juni 2022 01:43

1. Klasse Nordwest: Muckendorf/Zeiselmauer kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor rund 100 Besuchern einen 6:0-Erfolg davon. Muckendorf/Z. hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Ligaprimus alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich der Gast und Unterstinkenbrunn mit 2:2 voneinander getrennt.

Der USC Muckendorf/Zeiselmauer erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christoph Deix traf in der dritten Minute mit einem Volley aus gut 16 Metern zur frühen Führung. Petr Matousek beförderte das Leder per Kopf zum 2:0 von Muckendorf/Zeiselmauer über die Linie (21.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Nikola Asceric den Vorsprung von Muckendorf/Z. nach einem Konter auf 3:0 (40.). Der tonangebende Stil des USC Muckendorf/Zeiselmauer spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Mit dem 4:0 durch Marco Friedrich schien die Partie bereits in der 49. Minute mit Muckendorf/Zeiselmauer einen sicheren Sieger zu haben. Kurz darauf vergaben die Gäste sogar einen Elfmeter (52.). Das 5:0 für Muckendorf/Z. stellte dann aber Matousek sicher. In der 56. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In der 62. Minute legte Martin Jurkemik zum 6:0 zugunsten des USC Muckendorf/Zeiselmauer nach. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr Muckendorf/Zeiselmauer einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Muckendorf/Zeiselmauer kann in der letzten Runde alles klar machen

Der SV Unterstinkenbrunn befindet sich mit 36 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Nach 25 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Muckendorf/Z. 56 Zähler zu Buche. Der Defensivverbund des USC Muckendorf/Zeiselmauer ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 27 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen.

In Fahrt ist Unterstinkenbrunn aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei beweist. Bei Muckendorf/Zeiselmauer dagegen läuft es mit momentan 56 Zählern wie am Schnürchen.

Am nächsten Sonntag reist der SV Unterstinkenbrunn zum SC Sparkasse Enzersfeld/W, zeitgleich empfängt Muckendorf/Z. den SV St. Andrä-Wördern.

1. Klasse Nordwest: SV Unterstinkenbrunn – USC Muckendorf/Zeiselmauer, 0:6 (0:3)

62 Martin Jurkemik 0:6

56 Petr Matousek 0:5

49 Marco Friedrich 0:4

40 Nikola Asceric 0:3

21 Petr Matousek 0:2

3 Christoph Deix 0:1