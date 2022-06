Leobendorf II landet Auswärtserfolg bei Großmugl

Details Samstag, 18. Juni 2022 01:33

1. Klasse Nordwest: Die Zweitvertretung des SV Leobendorf gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und gewann vor rund 100 Besuchern mit 2:0 gegen die ÖTSU Großmugl. Leobendorf II erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatte der Gast den Heimvorteil genutzt und mit 2:0 gewonnen.

Vor den Augen der 103 Zuschauer stellte Stefan Hold das 1:0 für den SV Leobendorf II sicher (19.). Leobendorf II hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Matias Gailer stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für den SV Leobendorf II her (90.). Schlussendlich reklamierte Leobendorf II einen Sieg in der Fremde für sich und wies Großmugl in die Schranken.

Leobendorf II beendet Saison auf Rang vier

Am Ende der Saison steht die ÖTSU Großmugl im sicheren Mittelfeld auf Platz sieben. Im Angriff der Heimmannschaft fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 35 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Großmugl schnitt insgesamt mäßig ab. Neun Siege und fünf Remis stehen zwölf Niederlagen gegenüber. Mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen machte die ÖTSU Großmugl deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

Nachdem der SV Leobendorf II in diesem Jahr oben mitmischte, will man in der nächsten Saison richtig angreifen. Leobendorf II erwies sich in dieser Spielzeit als äußerst torhungrig und erzielte insgesamt 62 Treffer. Der SV Leobendorf II weist mit 16 Siegen, zwei Unentschieden und acht Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Leobendorf II scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

1. Klasse Nordwest: ÖTSU Großmugl – SV Leobendorf II, 0:2 (0:1)

90 Matias Gailer 0:2

19 Stefan Hold 0:1