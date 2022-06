Enzersfeld/W. kommt gegen Unterstinkenbrunn nur zu einem Remis

Details Sonntag, 19. Juni 2022 01:12

1. Klasse Nordwest: Das letzte Ligaspiel des SC Sparkasse Enzersfeld/W. und des SV Unterstinkenbrunn endete vor rund 40 Fans mit 1:1. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten des SC Enzersfeld/W. gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Enzersfeld der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel hatte Unterstinkenbrunn nach 90 Minuten beim 2:0 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Enzersfeld/W. brauchte einen Sieg und musste auf eine Niederlage von Tabellenführer Muckendorf/Zeiselmauer hoffen um sich noch zum Meister zu krönen. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Richard Strauss für den SC Sparkasse Enzersfeld/W. zur Führung (45.). Die Heimmannschaft führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Als die Heimischen schon mit dem Sieg rechneten und sich schon auf das Feiern freuten, kam der Schock. Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Dominik Bader mit seinen Teamkollegen über seinen Treffer in der 90. Minute, der einen Gleichstand herbeiführte. Am Ende stand es zwischen dem SC Enzersfeld/W. und dem SV Unterstinkenbrunn pari.

Bader-Treffer sichert Last-Minute-Remis

Enzersfeld bewies in dieser Saison mit dem erreichten zweiten Rang großes Potential. Für den Gang nach oben reichte es jedoch noch nicht. Das ausgezeichnete Torverhältnis von 69:32 zeigt, dass es beim SC Sparkasse Enzersfeld/W. in dieser Saison nicht nur in der Offensive funktionierte, sondern auch in der Hintermannschaft. Die Saisonbilanz des SC Enzersfeld/W. ist beeindruckend. 16 Siege und sieben Remis stehen nur drei Niederlagen gegenüber. Enzersfeld zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte acht Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Zum Ende des Fußballjahres bekleidet Unterstinkenbrunn den sechsten Tabellenplatz. In der Offensive riefen die Gäste in 26 Spielen nur eine mäßige Leistung ab. 51 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz. Im gesamten Saisonverlauf holte der SV Unterstinkenbrunn neun Siege und zehn Remis und musste nur sieben Niederlagen hinnehmen.

1. Klasse Nordwest: SC Sparkasse Enzersfeld/W. – SV Unterstinkenbrunn, 1:1 (1:0)

90 Dominik Bader 1:1

45 Richard Strauss 1:0