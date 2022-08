Souveräner Sieg des SV Göllersdorf über Hadres/M.

Details Montag, 22. August 2022 04:31

1. Klasse Nordwest: Etwa 200 Besucher kamen zum Spiel der 2. Runde zwischen dem SV Göllersdorf und dem UFC Hadres/M. und bekamen gleich sieben Tore serviert. Der SV Göllersdorf hat sich gegen den UFC Hadres/M. mit 5:2 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

Die Abtastphase war nach wenigen Minuten beendet. Göllersdorf legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Philipp Zieger aufhorchen (11./15.). Beim 1:0 übernahm Zieger einen langen Ball volley und traf ins lange Eck. Beim 2:0 nutzte Zieger einen Fehler des Hadres-Keepers eiskalt aus. Das 1:2 von Hadres/M. bejubelte Christian Sakac (19.) nach einer Standardsituation. Im Anschluss vergaben die Gastgeber zwei Großchancen. In Minute 26 köpfte Zieger an die Querlatte. Mario Plessl schoss die Kugel nach einem Eckball zum 3:1 für den SV Göllersdorf über die Linie (37.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine.

Schlussphase brachte klaren Heimsieg

Radim Trbusek war zur Stelle und markierte per Freistoß das 2:3 des UFC Hadres/M. (70.). Die Schlussphase gehörte allerdings wieder den Heimischen. Die Gäste gerieten deutlicher in Rückstand, als Göllersdorfs Peter Kreidl per Kopf auf 4:2 erhöhte (85.). Michael Grill gelang in den Schlussminuten noch ein Freistoß-Treffer für den SV Göllersdorf (90.). Schlussendlich verbuchte Göllersdorf gegen Hadres/M. einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Göllersdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz.

Den Blick aufs Klassement wird man beim UFC Hadres/M. – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist Hadres/M. abgerutscht und steht aktuell nur auf dem achten Rang.

Am nächsten Samstag reist Göllersdorf zum SV Hausleiten, zeitgleich empfängt der UFC Hadres/M. den UFC Obritz.

1. Klasse Nordwest: SV Göllersdorf – UFC Hadres/M, 5:2 (3:1)

90 Michael Grill 5:2

85 Peter Kreidl 4:2

70 Radim Trbusek 3:2

37 Mario Plessl 3:1

19 Christian Sakac 2:1

15 Philipp Zieger 2:0

11 Philipp Zieger 1:0